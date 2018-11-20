بريطانيا تبحث مع الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على السعودية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بلاده تبحث مع الاتحاد الأوربي إمكانية فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف المتحدث، في تصريح مكتوب أرسله لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنهم سينتظرون النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار.

أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية البريطانية

المملكة المتحدة كانت واضحة ونحن بحاجة لأن نرى مساءلة عن القتل الرهيب لخاشقجي.

نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوربي إمكانية فرض نظام عقوبات عالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بهدف معالجة مثل هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان.

سننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار.

الخارجية البريطانية ستعتمد أيضا في أي إجراءات عقابية ضد السعودية على تفسير المملكة الخاص بموت خاشقجي.

إجراءات بريطانيا وشركائها ستعتمد على أمرين؛ الأول هو مصداقية التفسير النهائي الذي ستقدمه الرياض، والثاني هو الثقة بأن هذه الأحداث المروعة لا يمكن أن تتكرر مجددا.

عقوبات غربية أخرى

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 سعوديا متهمين بقتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.

أصدرت ألمانيا حظر سفر على 18 مواطناً سعودياً على صلة بالجريمة من دخول أراضيها أو دول منطقة شنغن وقال وزير خارجيتها هيكو ماس إن قرار العقوبات اتخذ بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.

قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة مقتل خاشقجي، وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لن تصدر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى إن كان اعتمادها قد تم في وقت سابق.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الإثنين إن بلاده بصدد فرض عقوبات على من يثبت لديها ضلوعهم في قتل جمال خاشقجي.

تأييد تقييم المخابرات الأمريكية

تأتي تصريحات الخارجية البريطانية بالتزامن مع تصريحات أخرى أيدت ما جاء في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. إذ قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون بانيتا إن "التقييم المقدم لترمب حول علاقة بن سلمان بقتل خاشقجي موثوق به للغاية".

كما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية تصريحات لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ،عقب اطلاعه على تقييم المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. إذ قال: