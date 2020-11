انتقادات أمريكية حادة لبيان ترمب بشأن مقتل خاشقجي

وجه مشرعون وصحفيون ووسائل إعلام أمريكية انتقادات حادة لبيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

المنتقدون قالوا إن ترمب قرر عدم عقاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي الشهر الماضي.

التفاصيل:

السيناتور الجمهور البارز ليندسي غراهام:

شيء واحد تعلمته خلال سنوات أوباما هو أنك عندما تشيح بوجهك عما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط، فنادراً ما تعمل عليها بهذه الطريقة.

One thing I learned during the Obama years is that when you look the other way regarding problems in the Middle East, it seldom works out. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 20, 2018

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر:

"ربما فعلوا، ربما لم يفعلوا ذلك؟"

لا يمكنك فقط إلقاء بعض التعجب(!!)، صراخًا بأن العالم خطير، وأطلق عليه بيانًا صحفيًا.

هذا ليس كيف يستجيب رئيس الولايات المتحدة لمقتل صحفي ومقيم في أمريكا.

الهان عمر النائبة المنتخبة بمجلس النواب الأمريكي:

الرئيس ترمب يثبت مجددا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية، والسعودية من جانب أخر تثبت مجددا أنه يمكنك شراء رئيس.

Once again, our President proves that you can’t buy a moral compass. And Saudi Arabia proves that you can, on the other hand, buy a President. https://t.co/NC3X7umsGG — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 20, 2018

السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي

يا إلهي، كارثي. هذا بيان كتبه السعوديون كلمة كلمة. من الواضح أن السعوديين يمتلكون رئيسنا، والأغلبية الجديدة في مجلس النواب يجب أن تصل إلى أصل الموضوع في أسرع وقت.

النائب البارز بيرني ساندرز:

في بيان صاخب وغير شريف حاول الرئيس ترمب الدفاع عن النظام المستبد في السعودية، وشكك فيما خلصت إليه السي أي إيه بأن ولي العهد السعودي تورط شخصيا في مقتل جمال خاشقجي.

شبكة "سي إن إن" قالت:

إن بيان الرئيس ترمب، الذي جاء تحت عنوان "أمريكا أولا"، يعني أنه لن يعاقب ولي العهد السعودي على خلفية مقتل خاشقجي.

President Trump signals the US won't punish Saudi Arabia's crown prince over journalist's killing in a written statement subtitled "America First!" https://t.co/ZYAMXovYJS pic.twitter.com/nXj8d1SfnQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 20, 2018

صحيفة نيويورك تايمز:

إن بيان الرئيس ترمب يؤكد دعمه لولي العهد الذي "ربما كان يعلم وربما لم يعلم" بخطة قتل خاشقجي.

Breaking News: President Trump affirmed his support for the Saudi crown prince. “Maybe he did and maybe he didn’t” plan the Khashoggi killing, a statement said https://t.co/8PYQ4NbfUt — The New York Times (@nytimes) November 20, 2018

آن رامزي مراسلة السياسة الخارجية لصحيفة واشنطن بوست:

التي كان خاشقجي ينشر فيها مقالاته، قالت إن بيان البيت الأبيض يقول "جريمة القتل أمر سيء، ولكن العلاقات (مع السعودية) أهم. ربما يكون الأمير محمد بن سلمان مسؤولا ولكن ترمب لن يوافق على مزيد من العقوبات.

Bottom line from Trump done-and-dusted statement on MBS and Khashoggi: The killing was bad but the relationship is worth more; MBS may have been responsible but Trump will not approve further punishment. — Anne Rumsey Gearan (@agearan) November 20, 2018

جاكسون ديل، وهو كاتب افتتاحيات في صحيفة واشنطن بوست:

إن موقف ترمب من محمد بن سلمان يشبه موقفه من الرئيس الروسي بوتين وتدخله في الانتخابات الأمريكية، وهو تجاهل النتائج التي تتوصل لها أجهزة المخابرات.

Trump's verdict on Mohammed bin Salman: "maybe he did and maybe he didn't" have knowledge of the Khashoggi murder. Just like Putin's interference in the US election: a way to ignore the intel community's findings. https://t.co/qE5Mp5YamG via @whitehouse — Jackson Diehl (@JacksonDiehl) November 20, 2018

سامانتا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة:

وصفت بيان الرئيس ترمب بأنه "عمل بغيض" من شأنه أن يحدد الجهل والفساد والقسوة والتهور من هذه الرئاسة لأجيال قادمة.