الكويت: عقوبات على شركات بسبب أضرار الأمطار

قالت وزيرة كويتية إنه تم استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات مؤسسة تتبع الدولة بسبب أضرار ألحقتها الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا.

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