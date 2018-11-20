الكويت: عقوبات على شركات بسبب أضرار الأمطار

قالت وزيرة كويتية إنه تم استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات مؤسسة تتبع الدولة بسبب أضرار ألحقتها الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا.
التفاصيل:
- نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري قولها إنه جرى استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب أضرار ألحقتها الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية.
- وذكرت الوزيرة، التي تشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الخدمات، أن الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء "باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة بالأمطار".
- القرار يقضي أيضا بعدم السماح للشركات والمكاتب "بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض".
- المسؤولة الكويتية قالت إن فرق الحصر "رصدت العديد من الأضرار تستوجب اتخاذ قرارات تجاه الشركات المنفذة"، مشيرة إلى أن المحاسبة ستطال المسؤولين إذا ما ثبت إهمالهم في متابعة تنفيذ المشروعات.
- ولم تذكر الوكالة أسماء الشركات الست ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد، والذين جرى استبعادهم.
- الكويت شهدت هذا الشهر موجة من الطقس السيء وهطل أمطار غزيرة على أنحاء البلاد.
- وزير الأشغال العامة الكويتي حسام الرومي قدم استقالته بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء تلك الأمطار والسيول التي أودت بحياة شخص واحد.