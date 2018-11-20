السعودية ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية بتورط بن سلمان بقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، خط أحمر لا يُسمح بمحاولات المساس بهما من أي طرف كان، وفق تعبيره

تصريحات الجبير لجريدة الشرق الأوسط السعودية:

ردا على سؤال بشأن تقييم المخابرات الأمريكية بأن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي، قال إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة والمملكة ترفضها بشكل قطعي .

العقوبات الأمريكية في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، فردية ولم تستهدف الحكومة السعودية أو اقتصادها.

استفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات حول المقصود بالشخصية الرفيعة التي أمرت بقتل خاشقجي وأكدوا لنا أن ولي العهد ليس هو المقصود.

ندعو تركيا إلى تقديم ما لديها من أدلة في قضية خاشقجي للنيابة العامة السعودية لمعرفة الحقيقة كاملة.

تصريحات بعض الشخصيات التركية تساهم في إحداث شرخ في علاقات تركيا والسعودية، والرياض لا تريد ذلك.

الرواية السعودية بشأن خاشقجي لم تتغير، لكن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريرا مضللا وكاذبا.

قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والتاريخية مع الولايات المتحدة.

المملكة ترفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي.

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