السعودية ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية بتورط بن سلمان بقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، خط أحمر لا يُسمح بمحاولات المساس بهما من أي طرف كان، وفق تعبيره
تصريحات الجبير لجريدة الشرق الأوسط السعودية:
- ردا على سؤال بشأن تقييم المخابرات الأمريكية بأن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي، قال إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة والمملكة ترفضها بشكل قطعي.
- العقوبات الأمريكية في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، فردية ولم تستهدف الحكومة السعودية أو اقتصادها.
- استفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات حول المقصود بالشخصية الرفيعة التي أمرت بقتل خاشقجي وأكدوا لنا أن ولي العهد ليس هو المقصود.
- ندعو تركيا إلى تقديم ما لديها من أدلة في قضية خاشقجي للنيابة العامة السعودية لمعرفة الحقيقة كاملة.
- تصريحات بعض الشخصيات التركية تساهم في إحداث شرخ في علاقات تركيا والسعودية، والرياض لا تريد ذلك.
- الرواية السعودية بشأن خاشقجي لم تتغير، لكن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريرا مضللا وكاذبا.
- قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والتاريخية مع الولايات المتحدة.
- المملكة ترفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي.
خلفية:
- وسائل إعلام أمريكية عدة بالإضافة إلى وكالة "رويترز" نشرت تقارير عن نتائج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي ايه) مطلع الأسبوع الحالي في قضية جمال خاشقجي، ربطت الحاكم الفعلي للسعودية بشكل مباشر، ولي العهد محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي وهو ما يتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بأنه لا صلة لولي العهد بما حدث.
- النتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أثارت غضبا دوليا تجاه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
- خاشقجي، الذي كان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست وكان مقربا من الأسرة الحاكمة في السعودية قبل أن ينتقد ولي العهد في الآونة الأخيرة، قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- في الأسبوع الماضي وبعد تقديم عدة تفسيرات متناقضة بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إنه قُتل وقُطعت جثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى المستويات في السلطة السعودية، لكنه نفى تورط العاهل السعودي الملك سلمان في هذه القضية.
- أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي يطالبون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالكشف عن تقريرها حول مقتل جمال خاشقجي للعلن.