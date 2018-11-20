إسرائيل تصعد ضد إير بي.إن.بي بسبب المستوطنات

قال الاحتلال الإسرائيلي إنه سيصعد ضد شركة " إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت بسبب إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

قال غلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية لراديو الجيش الإسرائيلي "سنتواصل مع الحكومة الأمريكية لأن 25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل".

تصعيد إسرائيلي:

إسرائيل أدانت بقوة قرار "اير بي ان بي" وهددت برفع قضية ضد الشركة.

إردان: لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من "أراضي دولة إسرائيل".

إردان: الضفة الغربية يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.

إردان: سيتعين على الشركة تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف "التمييزي العنصري" هنا بالتحديد وليس في مناطق صراع أخرى في العالم.

عرض إردان تقديم النصح القانوني الحكومي لأي معلن من أصحاب العقارات يطلب مقاضاة إير.بي.إن.بي.

عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة إفرات بالضفة الغربية: قرار إير بي.إن.بي مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي "المساعدة في جمع الناس معا في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم".

وزارة السياحة الإسرائيلية قالت إنها تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة إير.بي.إن.بي في مختلف أرجاء إسرائيل.

ترحيب فلسطيني

رحب الفلسطينيون بقرار الشركة والذي يبدأ العمل به خلال أيام.

منظمة بلاستاين ليغال، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأمريكي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى "الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل" في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية.

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وصف قرار إير.بي.إن.بي بأنه "خطوة أولية إيجابية".

عريقات حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إصدار قاعدة بيانات بالشركات المتربحة من الاحتلال الإسرائيلي.

خلفية

قالت إير.بي.إن.بي على موقعها الإلكتروني "كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالا هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها".

الشركة: نتيجة لذلك خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع "مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم مستوطنات الضفة الغربية كيانات غير شرعية بسبب قيامها على أراض فلسطينية محتلة.

يعيش زهاء نصف المليون إسرائيلي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

تتطلع إير بي.إن.بي ومقرها سان فرانسيسكو إلى طرح عام أولي العام المقبل بعد أن أعلنت في فبراير شباط أنها لن تقدم على هذه الخطوة هذا العام.

إشادة حقوقية

منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان نشرت تقريرا عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات قبل يوم من قرار "أير بي إن بي"

المنظمة ومقرها نيويورك أشادت باعتراف "إير.بي.إن.بي المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان".

هيومن رايتس ووتش دعت الثلاثاء موقع بوكينغ.كوم إلى أن يحذو حذو منصة "اير بي أن بي" وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش لإسرائيل والأراضي الفلسطينية: بإنهاء وساطتها لتأجير المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أرض يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، فقد اتخذت اير بي ان بي موقفا ضد التمييز ومصادرة الأراضي والسرقة.

شاكر: هذه خطوة مهمة ومرحب بها ونحن نشجع شركات أخرى مثل بوكينغ.كوم على اتخاذ نفس الخطوة ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه.

تقرير هيومن رايتس ووتش