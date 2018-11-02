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واشنطن بوست: نتنياهو والسيسي يطلبان من ترمب دعم محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
2/11/2018

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أبرز ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية:
  • الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي الذي وُجّهت إليه سهام الانتقاد بعد مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى موقفًا مماثلًا لموقف نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع ترمب، وطلب دعمًا لولي العهد السعودي.
  • دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أدلت بتصريحات تتضمن ضغوطًا على الرياض بسبب حادثة خاشقجي.
  • إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة وقفت بقوة إلى جانب بن سلمان.
مقتل جمال خاشقجي:
  • أعلنت النيابة العامة التركية، (الأربعاء) أن الصحفي السعودي قتل خنقًا فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
  • النيابة التركية، قالت في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
  • في 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار".
  • أعلنت السلطات السعودية توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
  • قوبلت الرواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
  • سبق أن ألمح ترمب باحتمالية فرض عقوبات على السعودية، لكنه أشار من جهة أخرى إلى عدم رغبته في إفساد العلاقات الثنائية معها.
المصدر : الأناضول
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