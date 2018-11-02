واشنطن بوست: نتنياهو والسيسي يطلبان من ترمب دعم محمد بن سلمان

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أبرز ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية:

الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي الذي وُجّهت إليه سهام الانتقاد بعد مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى موقفًا مماثلًا لموقف نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع ترمب، وطلب دعمًا لولي العهد السعودي.

دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أدلت بتصريحات تتضمن ضغوطًا على الرياض بسبب حادثة خاشقجي.

إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة وقفت بقوة إلى جانب بن سلمان.

مقتل جمال خاشقجي: