"هدوء" في مسيرات العودة وسط أنباء عن "تهدئة"

سادت حالة من الهدوء النسبي، الجمعة، خلال فعاليات مسيرات "العودة"، في تغيّر يحدث للمرة الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية قبل نحو 7 أشهر.

وهذه أبرز مشاهد مسيرات اليوم:

اختفت سحب دخان الإطارات المطاطية المشتعلة، وأصوات الانفجارات العنيفة، من المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

قنابل الغاز المسيل للدموع، ظلت حاضرة وازدادت كثافتها، حيث أمطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الجانب الآخر من الحدود، المنطقة بمئات القنابل في وقت واحد لتصنع ستارًا دخانيًا كثيف بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الفاصل.

للمرة الأولى، منذ انطلاق المسيرات نهاية مارس/ آذار الماضي، احتشد آلاف المتظاهرين منذ عصر اليوم، على بعد 100- 300 مترًا من السياج الحدودي.

حاول عشرات المتظاهرين في منطقة "مَلَكَة" شرقي مدينة غزة، الوصول إلى السياج الحدودي لرشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة، إلا أن الأخيرين استهدفوهم بوابل من قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي.

القمع الإسرائيلي للمتظاهرين على طول حدود القطاع أسفر عن إصابة سبعة فلسطينيين، بالرصاص الحي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

هذا العدد من الجرحى، هو الأقل منذ بداية المسيرات، التي غالبا ما تنتهي باستشهاد فلسطينيين وجرح المئات.

في مشاهد متكررة، طالما ازدحمت بها تفاصيل مسيرات "العودة" خلال الأشهر الماضية، تمكّن عدد من المتظاهرين من رفع العلم الفلسطيني فوق السياج الفاصل، ورشق آخرون الجنود بالحجارة.

الفتيات الفلسطينيات بدورهن، كان لهن حضور في مسيرات اليوم، فالعشرات منهن حملن الأعلام الفلسطينية وتوشحن بالكوفيات وتوجهن إلى السياج الأمني قبل أن تفرقهن زخات من الرصاص الحي وقنابل الغاز.

لم يتوقف تأثير قنابل الغاز على الفتيات والشبان الذين اقتربوا من السياج، فالرياح الشرقية التي تهب على قطاع غزة منذ نحو أسبوع حركت سحابة عملاقة من الغاز المسيل للدموع باتجاه منطقة تجمع بقية المتظاهرين لتدفعهم للتراجع لمسافة أبعد عن خط الحدود.

المسعف ضياء أبو حسين، كان من بين المصابين في نقطة "مَلَكَة"، وقال أبو حسين، إنه بينما كان يحاول إسعاف أحد الشبان المصابين بالرصاص الحي استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة مطاطية (كرة معدنية مغلفة بالمطاط) أصابت قدمه.

المسعف أشار إلى أن الأطقم الطبية قدمت العلاج الميداني للمئات من المتظاهرين الذين أصيبوا بحالات اختناق، ونقلت عددا منهم إلى المستشفيات جراء سوء حالاتهم الصحية.

"أبو حسين" ذكر أن عدد المصابين في مسيرات اليوم، هو الأقل منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو 7 أشهر.

تغيير تكتيكات:

يأتي انخفاض حدة المسيرات، في ظل أنباء عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

مصدر فلسطيني مُطلع قال إن المخابرات العامة المصرية، التي تقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حققت تقدمًا ملموسًا في مفاوضات التهدئة.

تشمل بنود الاتفاق المرتقب، تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، اعتبر أن انخفاض عنفوان مسيرات "العودة"، هو تغيير "لبعض تكتيكاتها على الأرض"، مؤكدًا أنها "ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

رضوان قال أثناء مشاركته في المسيرات شرقي غزة: "الشعب الفلسطيني مستمر بهذه المسيرات حتى تحقق أهدافها، لن تتوقف المظاهرات حتى يرى شعبنا آثارا عملية على أرض الواقع ويحقق طموحاته برفع الحصار وعودة اللاجئين".

رضوان: "المسيرات تغيّر من بعض تكتيكاتها على أرض الواقع، لكن جوهرها مستمر".

المسؤول في حماس لفت إلى أن حركته "تلقت وعودا بتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وصولا إلى رفعه كليا".

القيادي البارز في حركة "حماس"، خليل الحية قال إن جهود كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة "توشك على النجاح".

الحية قال خلال كلمة له في تظاهرة قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، اليوم، إن "الجهود المصرية والقطرية والأممية الحثيثة لكسر الحصار عن غزة توشك على النجاح"، دون ذكر أي تفاصيل.

الحية: "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها".

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