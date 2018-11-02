مصدر بالخارجية التركية : فريق اغتيال خاشقجي قام بعمليات مشابهة

قال مصدر في الخارجية التركية لـ "الجزيرة" إن أنقرة لديها أدلة على أن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قام بعمليات مشابهة من قبل.

التفاصيل:

المصدر قال للجزيرة إن أنقرة لن تتنازل عن طلب إعادة المتهمين الثمانية عشر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.

المصدر: في حال لم تستجب السعودية لمطلب تسليم المتهمين فإن أنقرة ستلجأ إلى إجراءات على المستوى الدولي.

المصدر كشف أن التحقيق التركي يهدف للوصول إلى المسؤول السعودي الذي أعطى الأوامر لفريق الاغتيال.

تطورات القضية:

تأتي هذه التصريحات، في ظل تصعيد تركيا للهجتها في قضية خاشقجي، فقبل يوم حذر نعمان قورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم من أن عدم قيام السعودية بكشف ملابسات جريمة الاغتيال سيجعلها تصبح وحيدة بالمنطقة.

قورتولموش: على ملك السعودية أن يعطي تعليمات وأوامر كي يتم الوصول للحقيقة بسرعة في قضية خاشقجي، وإن الرياض لن تتخلص من "هذه الشائبة" أبدا إذا لم تقم بكشف الحقيقة كاملة.

قورتولموش: جريمة اغتيال خاشقجي ستكون لها عواقب وتبعات سياسية، ولن تبقى أيضا في إطارها الجنائي البحت.

وزير العدل عبد الحميد غُل قال إن قضية مقتل خاشقجي باتت عالمية، ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية.

غل قال إن تركيا تتطلع لتعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن تلك الجريمة، وأن على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بها.

خلفية: