مسلمتان تدخلان الكونغرس في سابقة بالولايات المتحدة

المسلمتان رشيدة وإلهان تعارضان سياسات ترمب التي تفرض قيوداً على الهجرة وتدعمان نظاما عاما للصحة يرفضه الجمهوريون.
المرشحتان، تريدان إلغاء جهاز الشرطة الخاص بالهجرة والذي شن حملات عديدة في جميع أنحاء البلاد أثارت الذعر بين المهاجرين الذين يخشون أن يتم إبعادهم، مثل لاجئين عراقيين يقيمون منذ فترة طويلة في ولاية ميشيغن.
سيرة المرشحتين تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها الديموقراطيون في عهد ترمب لقضايا ساخنة مثل حقوق المرأة والأقليات.
قال كولن كريستوفر من (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية):" إن انتخاب دونالد ترمب كان جرس إنذار، وأصبحنا فجأة نرى مجموعات كانت غائبة عن المناقشات العامة تشارك فيها".
رشيدة طليب أمرها محسوم:
رشيدة طليب هي الأكبر بين إخوتها الـ14، وفي 2008 أصبحت أول امرأة مسلمة تدخل برلمان ميشيغن المحلي.
في سن الثانية والأربعين، أعلنت معارضتها لترمب بعد أن أصبحت بطلة مدافعة عن قضايا الطبقات الشعبية وفازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أغسطس/ آب الماضي في منطقة يشكل السود غالبية فيها.
قال داود وليد المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ميشيغن:" إن دائرتها لا تضم عددا كبيرا من المسلمين ولا أعتقد أن هويتها العرقية أو الدينية لعبت دورا كبيرا في فوزها أو لدى معارضيها".
رشيدة طليب، تعي الطابع التاريخي لترشحها، ففي خطاب مؤثر ألقته بعد فوزها في أغسطس/آب بحضور والدتها، تحدثت عن عائلتها في الضفة الغربية التي تتابع عن كثب مسيرتها.
رشيدة قالت:" هذا يكشف إلى أي درجة يمكن لبلدنا أن يكون رائعا.. كل القبح والكراهية اللذين تسمعون عنهما، ليسا ما نحن عليه في الواقع".
في غياب مرشح جمهوري منافس لها، يفترض أن يتم انتخابها الأسبوع المقبل لولاية مدتها سنتين لتحل محل النائب منذ فترة طويلة جون كونيرز الذي استقال في ديسمبر/كانون الأول بعد اتهامات بالتحرش الجنسي ومشاكل صحية.
إلهان عمر امرأة سياسية تقدمية:
إلهان عمر، الشابة المحجبة التي فرت من بلدها الصومال في سن الثامنة، قبل أن تهاجر مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، تؤكد أنها تهوى السياسة منذ صغر سنها.
إلهان، بنت أيضا لنفسها صورة امرأة سياسية تقدمية، فهي تؤيد مجانية التعليم الجامعي وتأمين مساكن للجميع وإصلاح القضاء الجنائي.
صرحت لمجلة "إيل" (هي) في سبتمبر/أيلول بأنها أغرمت ببساطة بالسياسة وما يمكن أن تنجزه وقررت الترشح لتظهر "ما يجب أن تكون عليه الديموقراطيات التمثيلية فعلا".
في 2016، فازت الشابة البالغة من العمر 36 عاما بمقعد نيابي في ولايتها حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.
هذه المرة، ترشحت إلهان لمنصب في الكونغرس في دائرة يهيمن عليها الديموقراطيون ويتوقع أن تفوز بسهولة على خصمها الجمهوري، وستشغل بذلك مقعد "كيث إيليسون " أول مسلم انتخب عضوا في الكونغرس في 2006.
في حال فازت المرشحتان فستصبحان أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونغرس الأمريكي الذي سيضم بذلك ثلاثة مسلمين.
تأتي هذه التطورات التاريخية بينما يتحدث "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن زيادة بنسبة 21 في المئة في الجرائم ضد المسلمين خلال النصف الأول من 2018.