مسلمتان تدخلان الكونغرس في سابقة بالولايات المتحدة

ستدخل امرأتان مسلمتان إلى الكونغرس الأمريكي على الأرجح في انتخابات تجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، في سابقة تأتي رغم تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين إلى أعلى مستوى.

ويبدو أن إلهان عمر اللاجئة الصومالية واثقة من الفوز بمقعد في مجلس النواب في دائرة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا حيث ترشحت عن الحزب.

أما رشيدة طليب المولودة في ديترويت لأبوين مهاجرين فلسطينيين، فترشحت لمجلس النواب في دائرة لا منافس لها فيها.

رشيدة وإلهان تعارضان ترمب:

تتخذ رشيدة طليب وإلهان عمر مواقف معارضة للرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري.

المسلمتان رشيدة وإلهان تعارضان سياسات ترمب التي تفرض قيوداً على الهجرة وتدعمان نظاما عاما للصحة يرفضه الجمهوريون.

المرشحتان، تريدان إلغاء جهاز الشرطة الخاص بالهجرة والذي شن حملات عديدة في جميع أنحاء البلاد أثارت الذعر بين المهاجرين الذين يخشون أن يتم إبعادهم، مثل لاجئين عراقيين يقيمون منذ فترة طويلة في ولاية ميشيغن.

سيرة المرشحتين تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها الديموقراطيون في عهد ترمب لقضايا ساخنة مثل حقوق المرأة والأقليات.

قال كولن كريستوفر من (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية):" إن انتخاب دونالد ترمب كان جرس إنذار، وأصبحنا فجأة نرى مجموعات كانت غائبة عن المناقشات العامة تشارك فيها".

رشيدة طليب أمرها محسوم:

رشيدة طليب مرشحة مسلمة للكونغرس الأمريكي

رشيدة طليب هي الأكبر بين إخوتها الـ14، وفي 2008 أصبحت أول امرأة مسلمة تدخل برلمان ميشيغن المحلي.

في سن الثانية والأربعين، أعلنت معارضتها لترمب بعد أن أصبحت بطلة مدافعة عن قضايا الطبقات الشعبية وفازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أغسطس/ آب الماضي في منطقة يشكل السود غالبية فيها.

قال داود وليد المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ميشيغن:" إن دائرتها لا تضم عددا كبيرا من المسلمين ولا أعتقد أن هويتها العرقية أو الدينية لعبت دورا كبيرا في فوزها أو لدى معارضيها".

رشيدة طليب، تعي الطابع التاريخي لترشحها، ففي خطاب مؤثر ألقته بعد فوزها في أغسطس/آب بحضور والدتها، تحدثت عن عائلتها في الضفة الغربية التي تتابع عن كثب مسيرتها.

رشيدة قالت:" هذا يكشف إلى أي درجة يمكن لبلدنا أن يكون رائعا.. كل القبح والكراهية اللذين تسمعون عنهما، ليسا ما نحن عليه في الواقع".

في غياب مرشح جمهوري منافس لها، يفترض أن يتم انتخابها الأسبوع المقبل لولاية مدتها سنتين لتحل محل النائب منذ فترة طويلة جون كونيرز الذي استقال في ديسمبر/كانون الأول بعد اتهامات بالتحرش الجنسي ومشاكل صحية.

إلهان عمر امرأة سياسية تقدمية:

إلهان عمر.. يتوقع وصولها للكونغرس