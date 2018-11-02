ماتت "أمل" الطفلة التي لفتت أنظار العالم إلى مجاعة اليمن

توفيت الطفلة اليمنية، أمل حسين، التي أثارت صورتها ذات الملامح الهزيلة إثر المجاعة والمرض ضجة بالعالم.

ما القصة؟

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت الأسبوع الماضي صورة لطفلة جائعة في السابعة من عمرها ترقد بصمت على سرير في مستشفى شمالي اليمن.

الصورة أثارت استجابة واسعة من القراء أعربوا خلالها عن الحسرة لما آلت إليه الأوضاع في البلد الذي مزقته الحرب.

ووفق تقرير للصحيفة ذاتها، تدهورت صحة أمل حسين في مخيم للاجئين، على بعد 4 أميال من مستشفى يمني.

الطفلة التي لم تتجاوز 7 أعوام تدهورت بسبب القيء والإسهال المتكرر، وبعد 3 أيام من خروجها من المستشفى ماتت، الخميس.

طبيب في المستشفى حثّ والدة أمل على نقلها إلى مستشفى على بعد حوالي 15 ميلاً، لكن وضع العائلة المالي لا يسمح بذلك، مع ارتفاعات أسعار الوقود والحياة المعيشية الصعبة، وفق التقرير ذاته.

والدة أمل قالت: "لم يكن لديّ نقود لنقلها إلى المستشفى".

في حديث للصحيفة عبر الهاتف أضافت: "قلبي مكسور، كانت أمل تبتسم دائماً، الآن أنا قلقة على أطفالي الآخرين".

الأمم المتحدة: 5.6 ملايين يمني، يعيشون ظروفا تشبه المجاعة ـ رويترز

ملايين الأطفال يعيشون المجاعة: