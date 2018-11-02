البث الحي
سياسة

فيديو: تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حافلة أقباط المنيا في مصر

2/11/2018

قال الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمحافظة المنيا المصرية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في هجوم على حافلة رحلات متجهة إلى دير بالمحافظة.

وأعلن تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.          

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن مصدر أمني قوله إن اتوبيسا يقل عددا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.

التفاصيل:
  • الأنبا مكاريوس قال لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر.
  • مكتب محافظ المنيا أكد سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون.
  • مكتب المحافظ أضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.
  • مديرية الصحة بالمنيا قالت إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.
السيسي يعلق:
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نعى ضحايا الهجوم، وقال في صفحته على تويتر "أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك".
  • السيسي أضاف "أؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".

خلفية:

الهجوم هو الثاني خلال أقل من عام ونصف العام قرب الدير ذاته، حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو/أيار من العام الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم الدولة حينها مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)