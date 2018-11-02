فيديو: تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حافلة أقباط المنيا في مصر

قال الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمحافظة المنيا المصرية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في هجوم على حافلة رحلات متجهة إلى دير بالمحافظة.
وأعلن تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن مصدر أمني قوله إن اتوبيسا يقل عددا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.
أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.
هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء..
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 2, 2018
الهجوم هو الثاني خلال أقل من عام ونصف العام قرب الدير ذاته، حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو/أيار من العام الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم الدولة حينها مسؤوليته عن الهجوم.