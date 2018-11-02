فيديو: تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حافلة أقباط المنيا في مصر

قال الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمحافظة المنيا المصرية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في هجوم على حافلة رحلات متجهة إلى دير بالمحافظة.

وأعلن تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن مصدر أمني قوله إن اتوبيسا يقل عددا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 7 آخرين.

التفاصيل:

الأنبا مكاريوس قال لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر.

مكتب محافظ المنيا أكد سقوط سبعة قتلى لكنه قال إن عدد المصابين 13 مصابا. كما قال إن الحافلة كانت في طريق العودة من الدير عندما استهدفها مسلحون مجهولون.

مكتب المحافظ أضاف أن مسؤولين أمنيين وحكوميين توجهوا إلى مكان الحادث.

مديرية الصحة بالمنيا قالت إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.

السيسي يعلق:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نعى ضحايا الهجوم، وقال في صفحته على تويتر "أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك".

السيسي أضاف "أؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك…وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء.. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 2, 2018

خلفية:

الهجوم هو الثاني خلال أقل من عام ونصف العام قرب الدير ذاته، حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو/أيار من العام الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم الدولة حينها مسؤوليته عن الهجوم.