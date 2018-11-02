شاهد: نشطاء يغيرون اسم شارع السفارة السعودية في لندن إلى "خاشقجي"

قام نشطاء من منظمة العدل الدولية (الجمعة) بوضع لافتة تحمل اسم "شارع خاشقجي" على مبنى السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن.
التفاصيل:
- النشطاء رفعوا لافتات تطالب "بالعدالة لجمال خاشقجي".
- أحد النشطاء، الذي شارك في وضع اللافتة، قال إنه متضامن مع عائلة خاشقجي وأصدقائه.
- المشاركون في الفعالية أكدوا أهمية مواصلة الضغط على السعودية، قائلين إن الرياض تحاول اللعب على عامل الوقت وتأمل في أن يخف الاهتمام وأن يتحول إلى قضايا أخرى لمواصلة الحياة.
- المشاركون طالبوا الحكومة البريطانية بعدم التعامل كما هو معتاد بدبلوماسية هادئة للغاية، وأن تظهر تقززها من مقتل جمال خاشقجي.
- النشطاء دعوا إلى تغيير أسماء الشوارع التي تقع بها السفارات السعودية حول العالم إلى "جمال خاشقجي".
- أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول غضبا عالميا ومطالبات بتحقيق دولي في القضية.
خلفية:
- النيابة العامة التركية، أعلنت (الأربعاء) أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
- النيابة التركية قالت في بيان إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
- في 20 من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
- قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
- عادت النيابة العامة السعودية لتقول إنها علمت من تركيا بأن خاشقجي قتل عن سبق إصرار.