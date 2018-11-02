البث الحي
سياسة

شاهد: نشطاء يغيرون اسم شارع السفارة السعودية في لندن إلى "خاشقجي"

2/11/2018

قام نشطاء من منظمة العدل الدولية (الجمعة) بوضع لافتة تحمل اسم "شارع خاشقجي" على مبنى السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن.

التفاصيل:
  • النشطاء رفعوا لافتات تطالب "بالعدالة لجمال خاشقجي".
  • أحد النشطاء، الذي شارك في وضع اللافتة، قال إنه متضامن مع عائلة خاشقجي وأصدقائه.
  • المشاركون في الفعالية أكدوا أهمية مواصلة الضغط على السعودية، قائلين إن الرياض تحاول اللعب على عامل الوقت وتأمل في أن يخف الاهتمام وأن يتحول إلى قضايا أخرى لمواصلة الحياة.
  • المشاركون طالبوا الحكومة البريطانية بعدم التعامل كما هو معتاد بدبلوماسية هادئة للغاية، وأن تظهر تقززها من مقتل جمال خاشقجي.
  • النشطاء دعوا إلى تغيير أسماء الشوارع التي تقع بها السفارات السعودية حول العالم إلى "جمال خاشقجي".
  • أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول غضبا عالميا ومطالبات بتحقيق دولي في القضية.
خلفية:
  • النيابة العامة التركية، أعلنت (الأربعاء) أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
  • النيابة التركية قالت في بيان إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
  • في 20 من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
  • قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
  • عادت النيابة العامة السعودية لتقول إنها علمت من تركيا بأن خاشقجي قتل عن سبق إصرار.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)