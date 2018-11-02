ترمب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين.. ما هي مبرراته؟

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من أنّ الجيش الأمريكي قد يُطلق النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى إذا رشقوا الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وفي وقت توجد فيه العديد من "قوافل" المهاجرين من أمريكا الوسطى في طريقها إلى الولايات المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بعض المهاجرين رشقوا الحجارة "بشكل غادر وعنيف" على القوات المكسيكية عند عبورهم الحدود بين غواتيمالا والمكسيك.

أبرز تصريحات ترمب خلال حديث في البيت الأبيض:

إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، فإنّ جيشنا سيردّ.

قلتُ لهم (الجنود) أن يعتبروا ذلك (الحجَر) بمثابة بندقيّة.. إذا رشق المهاجرون حجارة كما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيَّين، فأنا أقول: اعتبروا أنّ ذلك مثلَ البندقيّة".

الأمر يتعلّق بـ"غزو"، لافتًا إلى أنّه من المتوقّع أن يُوقّع الأسبوع المقبل على مرسوم حول هذا الموضوع، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

الولايات المتّحدة لن تقبل طلب لجوء من جانب شخص لم يمرّ عبر معبر حدودي رسمي.

المهاجرون الذين يتم توقيفهم على الحدود، سيتم وضعهم في خيام أو منشآت أخرى إلى حين ترحيلهم أو قبول طلباتهم.

الرئيس الأمريكي كان هدّد في وقت سابق بإرسال 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك.

البنتاغون لا يرد التعليق:

متحدّث باسم البنتاغون، قال ردًا على سؤال (لوكالة فرانس برس) إنه لا يريد التعليق على "حالات افتراضية".

المتحدث باسم البيناغون أضاف أ، القوّات الأمريكيّة مؤلّفة من عناصر "مهنيّين مدرّبين ولديهم دومًا الحقّ الأساسي في الدفاع عن النفس".

وقبل أيّام من انتخابات السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، يُكثّف ترمب تصريحاته والتي يرجح أن تحشد الناخبين، خصوصا منها تلك المتعلّقة بموضوع الهجرة.