تركيا والولايات المتحدة ترفعان عقوبات متبادلة على وزراء

قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن أنقرة رفعت العقوبات عن وزيرين أمريكيين بعد رفع واشنطن العقوبات عن وزيرين تركيين.
التفاصيل
- الخارجية التركية قالت في بيان إنه تم رفع العقوبات على وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن ووزير العدل الأمريكي جيف سيشنز.
- العقوبات كانت تشمل حظر دخولهما البلاد وتجميد أرصدتهما في تركيا.
- الوزارة قالت إنها رفعت العقوبات ردا على تحرك أمريكي مماثل.
- وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت عبر منشور على موقعها، رفع اسمي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير العدل التركي عبد الحميد غل من قائمة العقوبات.
- وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قال إن بلاده ستحصل على إعفاء من العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على استيراد النفط من إيران.
- في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني.
- الليرة التركية ارتفعت لأعلى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار بعد أنباء الإعفاء ورفع العقوبات المتبادل.
خلفية
- تحسنت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد إفراج الأخيرة عن القس أندرو برنسون وعودته إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
- على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي، فرضت واشنطن في أغسطس/ أب الماضي عقوبات على الوزيرين التركيين ورسوم جمركية إضافية مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة التركية 40 في المئة أمام الدولار.
- برنسون سُجن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمات "إرهابية" تحت غطاء رجل دين.
- رغم ضغوط الإدارة الأمريكية، أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك سلطة على الهيئات القضائية وأن المحاكم هي التي ستحدد مصير القس.
- تقارير لوسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح برنسون.
- وسائل الإعلام قالت إن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأمريكية، التي فرضت واشنطن بعضها بالفعل وتهدد بفرض الأخرى.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفى عقد صفقة بين واشنطن وأنقرة للإفراج عن برنسون.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن القضاء التركي بت في القضية بطريقة مستقلة.