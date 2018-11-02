تركيا والولايات المتحدة ترفعان عقوبات متبادلة على وزراء

قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن أنقرة رفعت العقوبات عن وزيرين أمريكيين بعد رفع واشنطن العقوبات عن وزيرين تركيين.

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الخارجية التركية قالت في بيان إنه تم رفع العقوبات على وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن ووزير العدل الأمريكي جيف سيشنز.

العقوبات كانت تشمل حظر دخولهما البلاد وتجميد أرصدتهما في تركيا.

الوزارة قالت إنها رفعت العقوبات ردا على تحرك أمريكي مماثل.

وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت عبر منشور على موقعها، رفع اسمي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير العدل التركي عبد الحميد غل من قائمة العقوبات.

وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قال إن بلاده ستحصل على إعفاء من العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على استيراد النفط من إيران.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني.

الليرة التركية ارتفعت لأعلى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار بعد أنباء الإعفاء ورفع العقوبات المتبادل.

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