"بضعة أسابيع أخرى" سيستغرقها الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوافر لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بومبيو يوم الخميس في مقابلة مع إذاعة (كيه.إم.أو.إكس) في سانت لويس أن الرئيس دونالد ترمب أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة.

تصريحات الوزير بومبيو:

الإدارة الأمريكية تراجع مسألة فرض عقوبات على الأفراد الذين تمكنت حتى الآن من تحديد أنهم ضالعون في واقعة القتل تلك.

سيستغرق الأمر على الأرجح بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدينا أدلة كافية لتوقيع تلك العقوبات فعليا لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك.

نحن في طريقنا لكشف الحقائق، الرئيس قال إننا سنطالب بمحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

قتل جمال خاشقجي في القنصلية في تركيا أمر غير مقبول ولن نتغاضى عنه ولن نسمح بأن يبقى بلا عواقب.

الولايات المتحدة لا تقيم مع السعودية علاقات تجارية مهمة فحسب، بل علاقات استراتيجية عميقة وعلاقات مرتبطة بالأمن القومي وسنعمل على أن تبقى هذه العلاقات سليمة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح من قبل بأن عملية القتل هذه "تنتهك كل معايير القانون الدولي".

"شيطنة"