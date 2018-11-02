العفو الدولية: على الأمم المتحدة الكف عن الصمت إزاء الوحشية في السعودية

دعت منظمة العفو الدولية (الجمعة) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تكف عن الصمت المطبق عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لأن مصداقية هذه الدول باتت على المحك.

وقالت المنظمة إن مصداقية 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت على المحك مع إجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الاستعراض الدوري الشامل" لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف (الاثنين) المقبل.

كما دعت المنظمة الدول الأعضاء للقيام بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان على حد وصفها.

التفاصيل:

مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، قالت " إن قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وفي تقريرها الصادر في يوليو / تموز 2018 المعنون: "الإصلاح بدون حقوق الإنسان"، وثَقت منظمة العفو الدولية قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السعودية.

وشملت تلك القائمة القمع الممنهج لحرية التعبير، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الصراع المسلح المدمر في اليمن.

المنظمة طالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل أمام ما وصفتها بالانتهاكات الفاضحة التي تقوم بها السعودية وعدم التسويف أو التقليل مما حدث لخاشقجي.

المنظمة: السعودية لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات غير القانونية والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين وأيضا الانتهاكات الممنهجة في اليمن.

المنظمة اعتبرت أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية.

المنظمة أكدت أن الحملة على المعارضة السعودية اشتدت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، وأن المملكة تقاعست باستمرار عن معالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.

المنظمة دعت جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وحليفتها الإمارات كونها يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.

المنظمة: يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن.

جدير بالذكر أن المنظمة كانت قد قالت (الخميس) إن إعلان السلطات التركية الجديد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تمّ خنقُه، ثم التمثيل بجثته أمرٌ مروع للغاية.

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مكان جثة خاشقجي، حتى يمكن تشريحها وفقا للمعايير الدولية.

كما جددت دعوتها الحكومة التركية لأن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي عاجل وتقديم المسؤولين مهما بلغت درجة رتبهم أو مراكزهم، إلى العدالة.

وقالت المنظمة إنه ينبغي على تركيا والسعودية والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة جميعا التعاون التام مع تحقيق الأمم المتحدة.

خلفية:

منظمة العفو الدولية قال إنه منذ إجراء الاستعراض الدوري الأخير في 2014، تقاعست السعودية عن تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض السابق ومنها.

إلغاء نظام الولاية ضد المرأة؛ وتجريم قتل النساء، والالتزام بالتوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

اعتماد وسن تشريع لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل دون خوف من الانتقام؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات؛ وضمان مراعاة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة.

الحظر في القانون على استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحماية العمال، بما في ذلك العمال الأجانب، من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.

قضية خاشقجي: