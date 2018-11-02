الرئيس البرازيلي يعلن أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الخميس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في إجراء يثير جدلاً كبيرا وسبق أن أقدم عليه نظيره الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب بولسونارو على تويتر "كما سبق أن أعلنّا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس"، مضيفا أنّ "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما".

خطوة لن تؤدي إلى "أجواء مشحونة":

بُعيد هذه التغريدة التي نشرها بالبرتغالية والإنجليزية، أكّد الرئيس اليميني المتطرّف في مؤتمر صحفي أنه لا يعتقد أنّ إعلان هذا الأمر سيؤدّي إلى "أجواء مشحونة" في العلاقات بين البرازيل والشرق الأوسط.

بولسونارو، قال:" نكنّ أكبر قدر من الاحترام لشعب إسرائيل وللشعب العربي. لا نريد إثارة مشاكل مع أحد، نريد ممارسة التجارة مع الجميع والسعي إلى حلول سلمية لمعالجة المشاكل".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الخميس، قرار بولسونارو نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس بأنه "تاريخي".

نتنياهو قال في بيان "أهنّئ صديقي الرئيس المنتخب جاير بولسونارو على نيّته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، في خطوة تاريخيّة وصحيحة ومثيرة".

في مقابلة نُشرت الخميس في صحيفة (هايوم) الإسرائيلية المؤيّدة لنتنياهو، اعتبر بولسونارو أنّ إسرائيل يجب أن تكون حرّة في اختيار عاصمتها.

الرئيس اليميني صرّح للصحيفة: "حين كنت أُسأل خلال الحملة ما إذا كنت سأقوم بذلك إذا صرتُ رئيسًا، كنت أجيب نعم، أنتم من تقرّرون ما هي عاصمة إسرائيل وليست الأمم الأخرى".

حماس تطالب البرازيل بالتراجع عن نقل سفارتها:

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو للتراجع عن قراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

القيادي باسم الحركة سامي أبو زهري قال في تغريدةٍ له على تويتر: "نرفض قرار الرئيس البرازيلي المنتخب نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس.

أبو زهري أوضح أن الخطوة، معادية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

قلق برازيلي .. ورضا إسرائيلي:

وسائل إعلام برازيليّة، أبدت القلق من أن يؤدّي نقل السفارة إلى ردّ فعل انتقامي من الدول العربية وهي من المستوردين الرئيسيين للّحوم البرازيلية.

أمّا نتانياهو فقد رأى أنّ انتخاب بولسونارو "سيؤدّي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل".

في اليوم التالي لفوزه في انتخابات الرئاسة البرازيلية، قدّم سفير إسرائيل في البرازيل يوسي شيلي التهنئة لبولسونارو في ريو دي جانيرو.

ترمب أول المبادرين بنقل السفارة للقدس: