البحرين تثني على موقف إسرائيل المساند للسعودية في قضية خاشقجي

أثنى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، الجمعة، على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المساند للسعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

الوزير البحريني كتب في حسابه على موقع تويتر "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

رغم الخلاف القائم ، الا ان لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة و دور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار https://t.co/73cfSSf4iC — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) November 2, 2018

موقف نتنياهو:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده في فارنا ببلغاريا، تعليقا على تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول، إن "ما حدث كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب" لكنه أضاف أنه "مهم جدا في الوقت نفسه من أجل استقرار المنطقة والعالم أن تبقى السعودية مستقرة".

رئيس الوزراء الاسرائيلي قال أيضا "يجب إيجاد السبيل لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من جانب إيران"، مشددا على ضرورة "أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية".

ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب. ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأن المشكلة الأكبر هي إيران. pic.twitter.com/WpnOdUPJ14 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 2, 2018

نتنياهو أوضح أن إسرائيل ساعدت "في الكشف عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، من إعداد المخابرات الإيرانية"، مشددا على أن التصدي لإيران "يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".

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