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البحرين تثني على موقف إسرائيل المساند للسعودية في قضية خاشقجي

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
2/11/2018

أثنى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، الجمعة، على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المساند للسعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • الوزير البحريني كتب في حسابه على موقع تويتر "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد رئيس وزراء إسرائيل  بنيامين نتنياهو، موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

موقف نتنياهو:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده في فارنا ببلغاريا، تعليقا على تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول، إن "ما حدث كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب" لكنه أضاف أنه "مهم جدا في الوقت نفسه من أجل استقرار المنطقة والعالم أن تبقى السعودية مستقرة".

 رئيس الوزراء الاسرائيلي قال أيضا "يجب إيجاد السبيل لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من جانب إيران"، مشددا على ضرورة "أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية".

نتنياهو أوضح أن إسرائيل ساعدت "في الكشف عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، من إعداد المخابرات الإيرانية"، مشددا على أن التصدي لإيران "يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".

  خلفيات:  
  • تعليق الوزير البحريني جاء بعد أسبوع على قيام نتنياهو بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، والتقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.
  • بعدها بأيّام، زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بينما ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا خطاباً في مؤتمر في إمارة دبي، كما تمّ عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بحضور ريغيف في بطولة عالمية للجودو في العاصمة الإماراتية، وشارك فريق إسرائيلي في بطولة العالم للجمباز في قطر.
  • الرياض تتعرض لضغوط كبيرة على خلفية قتل خاشقجي بسبب الروايات المختلفة حول ظروف اختفاء الصحفي السعودي المعارض وقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • لا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية، لكن مراقبين أكدوا أن العلاقات بينهما شهدت تقاربا في الآونة الأخيرة بسبب عداوتهما المشتركة لإيران. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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