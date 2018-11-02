ابن سلمان يستقبل شخصيات إنجيلية أمريكية على علاقة بإسرائيل

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأمريكية في خطوة نادرة تأتي في ظل مساعيه لتحسين صورته عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تفاصيل الزيارة:

جاء في بيان بالبريد الإلكتروني أرسله الوفد الذي التقى ولي العهد أمس الخميس إن جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصال ترأس الوفد الذي ضم ميشيل باكمان، وهي عضو سابقة بالكونغرس الأمريكي، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية بعضهم لهم علاقات بإسرائيل.

التقى الوفد أيضا بمسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى.

بيان الوفد الأمريكي: "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين".

الوفد التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الإمارات في وقت سابق هذا الأسبوع.

يقدم عدد من أعضاء الوفد المشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قضايا دينية.

علاقات مع إسرائيل: