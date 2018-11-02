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سياسة|السعودية

ابن سلمان يستقبل شخصيات إنجيلية أمريكية على علاقة بإسرائيل

بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل التي لا تعترف بها السعودية
بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل التي لا تعترف بها السعودية
2/11/2018

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأمريكية في خطوة نادرة تأتي في ظل مساعيه لتحسين صورته عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تفاصيل الزيارة:
  • جاء في بيان بالبريد الإلكتروني أرسله الوفد الذي التقى ولي العهد أمس الخميس إن جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصال ترأس الوفد الذي ضم ميشيل باكمان، وهي عضو سابقة بالكونغرس الأمريكي، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية بعضهم لهم علاقات بإسرائيل.
  • التقى الوفد أيضا بمسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى.
  • بيان الوفد الأمريكي: "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين".
  • الوفد التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الإمارات في وقت سابق هذا الأسبوع.
  • يقدم عدد من أعضاء الوفد المشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قضايا دينية.

علاقات مع إسرائيل:
  • من الملفت أيضا أن بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل التي لا تعترف بها السعودية، ومنهم على سبيل المثال مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أو (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".
  • تشترط السعودية منذ سنوات أن يكون تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مقرونا بانسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967، وهي أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها. لكن تنامي التوتر بين طهران والرياض أجج تكهنات بأن المصلحة المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل نحو العمل سويا ضد ما يعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.
  • كان محمد بن سلمان قد قال في أبريل/ نيسان إن الإسرائيليين لهم الحق في العيش بسلام على أرضهم. وقبل ذلك بشهر، فتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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