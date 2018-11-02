إسرائيل: مقتل خاشقجي عمل مروع وخسيس لكن إيران أخطر

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

لكن نتنياهو قال في مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية إن إيران هي المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة.

تصريحات نتنياهو:

ما حدث في القنصلية في إسطنبول مروع وعلينا أن نتعامل بطريقة مناسبة مع هذه المشكلة.

إيران هي المشكلة الكبيرة وينبغي لنا أن نجد سبيلا لوقف أنشطتها العدائية.

وزير الطاقة الإسرائيلي:

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز مقتل خاشقجي بأنه "عمل خسيس" لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.

شتاينتز لإذاعة (102 إف.إم) الإسرائيلية: كان عملا خسيسا. إنه عمل يستحق التوبيخ. كان هذا (الرجل) مدنيا وصحفيا وليس إرهابيا".

شتاينتز: نواجه خطرا يمكن أن يكون خطرا وجوديا،خطر إيران نووية، خطر الإرهاب، خطر التمدد (الإيراني) من خلال سوريا ولبنان. ودول عربية، ومن بينها السعودية، حلفاؤنا في السنوات الأخيرة ضد تمدد إيران وضد الخطر النووي الإيراني.

العلاقات الإسرائيلية الخليجية: