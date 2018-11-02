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إسرائيل: مقتل خاشقجي عمل مروع وخسيس لكن إيران أخطر

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات في مدينة فارنا البلغارية حيث اجتمع مع زعماء بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا
أدلى نتنياهو بهذه التصريحات في مدينة فارنا البلغارية حيث اجتمع مع زعماء بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا
2/11/2018

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

لكن نتنياهو قال في مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية إن إيران هي المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة.

تصريحات نتنياهو:
  • ما حدث في القنصلية في إسطنبول مروع وعلينا أن نتعامل بطريقة مناسبة مع هذه المشكلة.
  • إيران هي المشكلة الكبيرة وينبغي لنا أن نجد سبيلا لوقف أنشطتها العدائية.
وزير الطاقة الإسرائيلي:
  • وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز مقتل خاشقجي بأنه "عمل خسيس" لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.
  • شتاينتز لإذاعة (102 إف.إم) الإسرائيلية: كان عملا خسيسا. إنه عمل يستحق التوبيخ. كان هذا (الرجل) مدنيا وصحفيا وليس إرهابيا".
  • شتاينتز: نواجه خطرا يمكن أن يكون خطرا وجوديا،خطر إيران نووية، خطر الإرهاب، خطر التمدد (الإيراني) من خلال سوريا ولبنان. ودول عربية، ومن بينها السعودية، حلفاؤنا في السنوات الأخيرة ضد تمدد إيران وضد الخطر النووي الإيراني.
العلاقات الإسرائيلية الخليجية:
  • قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
  • الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي الذي وُجّهت إليه سهام الانتقاد بعد مقتل خاشقجي.
  • نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي.
  • تحدثت حكومة نتنياهو عن بعض الاتصالات الرسمية بين إسرائيل والسعودية منذ عام 2014 لكن المملكة لم تؤكد ذلك في أي وقت ونفته في بعض الأحيان.
  • قام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان الأسبوع الماضي وبعدها قال وزير الشؤون الخارجية العماني في مؤتمر أمني في البحرين حضره وزراء خارجية دول الخليج إنه يجب قبول إسرائيل في المنطقة.
  • زار مسؤولون إسرائيليون آخرون الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع.
المصدر : وكالات
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