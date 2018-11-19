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سياسة

وقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية

زوارق الدورية الألمانية التي تم حظر تصديرها للسعودية
زوارق الدورية الألمانية التي تم حظر تصديرها للسعودية
19/11/2018

قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

التفاصيل:
  • وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أنها لن تصدر أيضا أية مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
  • الحكومة الألمانية قررت في وقت سابق وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.
  • متحدث باسم وزارة الاقتصاد قال خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن الحكومة الألمانية "مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية".
  • المتحدث أوضح أنه تم حظر هذه الصادرات "بوسائل مختلفة" ولكنه لا يستطيع التحدث بشأن هذه الوسائل لأسباب قانونية.
  • من غير المعروف حجم الصادرات التي تم وقفها، لكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقا من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.
  • حسب وكالة الأنباء الألمانية، هناك زورقان جاهزان للتسليم وحصلا على ترخيص تصدير بالفعل، في حين بدأ إنتاج ثمانية زوارق أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورغ فوربومرن.
  • يشارك نحو 300 عامل في ألمانيا في إنتاج هذه الطلبية للسعودية.
  • من غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.
  • وأعلنت برلين في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوربي على حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية.
  • الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.
  • وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في وقت سابق (الاثنين) قرار بلاده منع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها على خلفية مقتل خاشقجي.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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