نتنياهو يعلن هدم قرية الخان الأحمر قريبا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سوف يتم قريبا هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق القدس المحتلة.
التفاصيل:
- تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماعه مع أعضاء حزب الليكود، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
- نتنياهو قال في الاجتماع إن قرية الخان الأحمر البدوية التي تمت إقامتها بشكل غير مشروع سيتم هدمها قريبا.
- إعلان الهدم يأتي رغم قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الشهر الماضي بتأجيل هدم القرية، في إطار البحث عن حلول بديلة قبل الإخلاء الجبري.
خلفيات:
- كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت في شهر سبتمبر/ سبتمبر الماضي، إخلاء القرية وهدمها .
- منظمة التحرير الفلسطينية حذرت الحكومة الإسرائيلية، من أي مساس بالقرية، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.
- خمس دول أوربية (فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة) دعت في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم قرية الخان الأحمر.
- وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تهجير سكان الخان الأحمر بأنها جريمة حرب.
- يعيش في تجمع الخان الأحمر نحو 270 بدويا فلسطينيا، لكنهم جزء من أكثر من عشرين تجمّعا مماثلا ينتشر على منطقة يطمع الاحتلال الإسرائيلي في ابتلاعها لتمتد فوقها القدس الكبرى على ألف كيلومتر مربع هي خُمس مساحة الضفة الغربية.