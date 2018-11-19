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سياسة

مقتل خاشقجي: ألمانيا تمنع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - أرشيفية
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - أرشيفية
19/11/2018

قررت ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

التفاصيل:
  • الكشف عن القرار جاء في تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين على هامش اجتماع للاتحاد الأوربي في بروكسل.
  • ماس صرح بأن الأشخاص الذين يسري عليهم القرار يشتبه بأنهم على صلة بالجريمة.
  • قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر.
  • أحجم المتحدث عن إعلان أسماء الأشخاص الذين يشملهم قرار الحظر، كما أحجم عن التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من بين هؤلاء الأشخاص.
  • أوضح المتحدث أن قرار حظر السفر على المشتبه بهم جاء بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.
  • المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قال إنه لا توجد صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.
خلفية:
  • الخطوة الألمانية تأتي بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي فرض عقوبات على 17 سعوديا للاشتباه في دورهم بمقتل خاشقجي.
  • ومن بين من شملتهم قائمة العقوبات الأمريكية سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر المطرب، وهو ضابط رفيع المستوى ظهر مصاحبا لولي العهد السعودي خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوربا هذا العام.
  • أوضحت واشنطن أن تطبيق العقوبات سيتم بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويمارسون الفساد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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