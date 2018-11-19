مقتل خاشقجي: ألمانيا تمنع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها

قررت ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

التفاصيل:

الكشف عن القرار جاء في تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين على هامش اجتماع للاتحاد الأوربي في بروكسل.

ماس صرح بأن الأشخاص الذين يسري عليهم القرار يشتبه بأنهم على صلة بالجريمة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر.

أحجم المتحدث عن إعلان أسماء الأشخاص الذين يشملهم قرار الحظر، كما أحجم عن التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من بين هؤلاء الأشخاص.

أوضح المتحدث أن قرار حظر السفر على المشتبه بهم جاء بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.

المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قال إنه لا توجد صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

خلفية: