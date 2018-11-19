فرنسا: سنتخذ "قريبا جدا" قرارا بخصوص مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
التفاصيل:
- وزير الخارجية الفرنسية قال في تصريحات إذاعية "نحن نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة. وسنقرر بأنفسنا عددا محددا من العقوبات سريعا جدا بسبب ما نعرفه (عن القتل)".
- لودريان: نعتقد بأننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك لأنه يتوجب معرفة الحقيقة الكاملة.
- ألمانيا أعلنت فرض حظر على دخول 18 مواطنا سعوديا، يشتبه بأنهم ضالعون في قتل خاشقجي، في قاعدة "بيانات نظام شنغن" على خلفية مقتل خاشقجي.
- برلين قالت إنها تنسق بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن.
- الحظر يمنع المشتبه بهم فعليا من دخول دول منطقة شنغن التي تتيح التنقل من دون جواز سفر بين تلك الدول وعددها 26 دولة.
- يمكن لأية دولة في منطقة شنغن بشكل أحادي حظر دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطرا أمنيا. وفرنسا جزء من المنطقة لكن بريطانيا ليست عضوا فيها.
- مراقبون رأوا في القرار إشارة إلى أن ألمانيا مستعدة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوربي للضغط من أجل موقف أوربي أكثر صرامة.
- الحكومة الألمانية أعلنت وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.