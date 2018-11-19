البث الحي
سياسة

فرنسا: سنتخذ "قريبا جدا" قرارا بخصوص مقتل خاشقجي

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
19/11/2018

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

التفاصيل:
  • وزير الخارجية الفرنسية قال في تصريحات إذاعية "نحن نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة. وسنقرر بأنفسنا عددا محددا من العقوبات سريعا جدا بسبب ما نعرفه (عن القتل)".
  • لودريان: نعتقد بأننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك لأنه يتوجب معرفة الحقيقة الكاملة.
  • ألمانيا أعلنت فرض حظر على دخول 18 مواطنا سعوديا، يشتبه بأنهم ضالعون في قتل خاشقجي، في قاعدة "بيانات نظام شنغن" على خلفية مقتل خاشقجي.
  • برلين قالت إنها تنسق بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن.
  • الحظر يمنع المشتبه بهم فعليا من دخول دول منطقة شنغن التي تتيح التنقل من دون جواز سفر بين تلك الدول وعددها 26 دولة.
  • يمكن لأية دولة في منطقة شنغن بشكل أحادي حظر دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطرا أمنيا. وفرنسا جزء من المنطقة لكن بريطانيا ليست عضوا فيها.
  • مراقبون رأوا في القرار إشارة إلى أن ألمانيا مستعدة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوربي للضغط من أجل موقف أوربي أكثر صرامة.
  • الحكومة الألمانية أعلنت وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
المصدر : رويترز + وكالات
المزيد من سياسة

رشيدة طليب تحتفل بفوزها بعضوية الكونغرس الأمريكي بـ"مقلوبة" فلسطينية (فيديو)

النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب (موافع التواصل)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

ترشيح نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)