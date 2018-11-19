شاهد: صحفية يمنية هاربة من الحرب تواجه الترحيل في السويد

تواجه صحفية وناشطة حقوقية يمنية، فرت من الحرب التي تأكل الأخضر واليابس في بلادها، الترحيل من موطن إقامتها الجديد، السويد، الآن بسبب خلاف مع سلطات الهجرة.

تهديد بالترحيل

هند الإرياني انتقلت وابنتها إلى ستوكهولم لتهرب من تهديدات من وصفتهم بالمتطرفين الإسلاميين بعد أن انتقدت رجل دين إسلامي بارز.

بسبب هذه التهديدات فرت هند من إسطنبول في تركيا، حيث كانت تعمل معدة برامج إذاعية. ثم قررت أن تنتقل إلى السويد حيث تعيش أمها وأختها.

بعد لم شمل هند مع عائلتها، أحالت إدارة الهجرة قضيتها إلى الشرطة للترحيل بعد عدم حضورها عددًا من الاجتماعات المقررة مع الإدارة.

الصحفية والناشطة المحبطة قالت إنها لم تتلق أي إشعار بأي اجتماع.

تأشيرة التشيك

ابنتها مُنحت تأشيرة دخول، لكن نظرًا لأن هند نفسها معها تأشيرة صالحة لجمهورية التشيك بعد حضورها لحدث هناك، قالت السلطات السويدية إنه يجب نظر طلبها للجوء هناك.

هند قالت إن ابنتها تعاني من نوبات قلق وهلع نتيجة للتهديدات. وتخشى الصحفية اليمنية الآن من تفاقم حالة طفلتها إذا جرى ترحيلهما لجمهورية التشيك. ورفضت أن تقدم مزيدًا من المعلومات فيما يخص ابنتها.

وتدّخل تحالف عسكري تقوده السعودية، في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومية تقاتل حركة الحوثيين المدعومة من إيران، ما أدى لقتل وتشريد عشرات الآلاف، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلد الفقير.