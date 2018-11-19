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سياسة|الولايات المتحدة

سيناتور جمهوري يطالب بانتخابات تمهيدية لمنافسين لترمب قبل 2020

السيناتور عن ولاية أريزونا، جيف فليك
السيناتور عن ولاية أريزونا، جيف فليك
19/11/2018

طالب سيناتور جمهوري معارض للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2020.

يأتي ذلك خلافاً لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشّح الطبيعي لحزبه إذا ما كان يرغب بتولّي ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترمب.

التفاصيل:
  • السيناتور عن ولاية أريزونا، جيف فليك، قال إنّ "على أحدهم الترشّح عن الحزب الجمهوري، على الأقلّ لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا وما يعنيه أن تكون محترماً أيضاً".
  • فليك رد على سؤال بشأن إمكانية أن يترشّح هو نفسه ضدّ ترمب، قائلا: "لا أعتقد ذلك، مضيفا، هناك مرشّحون أفضل".
  • فليك، الذي يغادر منصبه في يناير/ كانون الثاني 2019، حذر من أنّ الناخبين في ولايته التي كانت في السابق معقلاً للجمهوريين يرفضون المرشّحين "الملتصقين بالرئيس".
  • فليك: "أعتقد أنّنا نشهد ذلك أيضاً في أجزاء أخرى من البلاد. نحن نفقد الضواحي".
  • فليك كشف عن اسمي مرشّحين محتملين لمنافسة ترمب هما السيناتور عن ولاية نبراسكا بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب.
خلفية:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد خلال حملة انتخابات منتصف الولاية أنّه واثق بنسبة "مئة بالمئة" من أنّه سيخوض السباق الرئاسي في 2020 للفوز بولاية ثانية.
  • يُعتبر فليك أحد أبرز معارضي ترمب في الحزب الجمهوري.
  • انتقد فليك قرار ترمب إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى الحدود مع المكسيك للتصدّي لقافلة مهاجرين متوجّهين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
  • فليك قال: "من المؤسف أن نرى جنوداً هناك"، مضيفاً "لا يمكن إلاّ أن نرى في الأمر حيلة سياسية".
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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