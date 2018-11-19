البث الحي
سياسة

سيناتور جمهوري: الأدلة دامغة على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول
السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول
19/11/2018

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول (الأحد) إن الدليل "دامغ" على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بول، في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية: "أعتقد أن الأدلة دامغة بأن ولي العهد السعودي كان متورطًا، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نغضّ الطرف عن هذا".

أبرز تصريحات السيناتور راند بول:
  • أطالب بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الجريمة.
  • الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي وتتظاهر بأنها تحمل شيئًا دون أن تجدي نفعًا في الحقيقة.
  • معظم هؤلاء الأشخاص في السجن ، وولي العهد يدير البلاد وواشنطن تتعامل معه.
  • فرضت  العقوبات على سجناء بالفعل، هل تلك عقوبات؟ إنهم بالفعل في السجن.
  • يجب معاقبة من أمر بالقتل ومن هو المسؤول.
  • الشيء الوحيد الذي يفهمونه في السعودية، إذا أراد الرئيس دونالد ترمب التصرف بقوة، هو قطع مبيعات الأسلحة.
تصريحات ترمب:

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يعلم ولا أحد يعلم إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز (الأحد):
  • محمد بن سلمان أبلغني خمس مرات بأنه لا علاقة له بمقتل خاشقجي.
  • لا أريد الاستماع إلى شريط تسجيل اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي، لأنه شريط معاناة فظيع، ونُصحت بعدم الاستماع إليه.
  • تم إبلاغي بمحتوى الشريط بالكامل، وأن ما جرى كان وحشيا وفظيعا.
  • أشخاص مقربون من ولي العهد السعودي، من المحتمل أن يكونوا منخرطين في قتل خاشقجي.
  • لدينا حليف، وأريد التشبث بهذا الحليف، الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد.
خلفية:
  • الخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديًا على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
  • تم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظر دخولهم الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

رشيدة طليب تحتفل بفوزها بعضوية الكونغرس الأمريكي بـ"مقلوبة" فلسطينية (فيديو)

النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب (موافع التواصل)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

ترشيح نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)