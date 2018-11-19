دعوات من مجلس الشيوخ الأمريكي للاستخبارات لنشر تقييم علني بشأن مقتل خاشقجي

طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي أجهزة الاستخبارات في البلاد بنشر تقييم علني بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
السناتور الديمقراطي الأمريكي رون وايدن والسناتور الجمهوري ماركو روبيو طالبا اليوم (الإثنين) أجهزة الاستخبارات الأمريكية بنشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل خاشقجي.
القصة
- وايدن: على رؤساء أجهزة الاستخبارات أن يخرجوا ويقدموا للشعب الأمريكي والكونغرس تقييما علنيا عمن أمر بالقتل.
- روبيو: يجب تحديد كافة المرتبطين بجريمة قتل خاشقجي وإن كانوا في أعلى المناصب بالسعودية.
- روبيو: يجب على واشنطن استكمال التحقيقات في قتل خاشقجي عبر قانون ماغنيتسكي.
خلفية
- جاء ذلك في أعقاب نشر تقارير عن أن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر شخصيا بقتل خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.
- رويترز: (سي.آي.إيه) أطلعت الكونغرس الأسبوع الماضي على تقييمها الذي خلص إلى أن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي. ويعتمد تقييم الوكالة بالأساس على أدلة ظرفية وعلى استنتاج خبرائها بأن الأمير محمد يفرض سيطرة قوية على أفعال الحكومة.
- سربت السلطات التركية تفاصيل بشأن ما قالت إنه تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
- قالت المصادر إن بعض المسؤولين الأمريكيين ومنهم جينا هاسبل مديرة (سي.آي.إيه) اطلعوا على التسجيلات.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه لم يستمع إلى التسجيل الصوتي لعملية القتل "لأنه تسجيل مؤلم… ومروع". وأضاف أن الأمير محمد أبلغه "بأنه لا علاقة له بهذا الأمر".
- رويترز: إدارة ترمب ربما تصدر بيانا رسميا الثلاثاء بشأن المعلومات التي تمتلكها الوكالات الأمريكية عن مقتل خاشقجي ومن أمر بقتله.