دعوات من مجلس الشيوخ الأمريكي للاستخبارات لنشر تقييم علني بشأن مقتل خاشقجي

طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي أجهزة الاستخبارات في البلاد بنشر تقييم علني بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

السناتور الديمقراطي الأمريكي رون وايدن والسناتور الجمهوري ماركو روبيو طالبا اليوم (الإثنين) أجهزة الاستخبارات الأمريكية بنشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل خاشقجي.

القصة

وايدن: على رؤساء أجهزة الاستخبارات أن يخرجوا ويقدموا للشعب الأمريكي والكونغرس تقييما علنيا عمن أمر بالقتل.

روبيو: يجب تحديد كافة المرتبطين بجريمة قتل خاشقجي وإن كانوا في أعلى المناصب بالسعودية.

روبيو: يجب على واشنطن استكمال التحقيقات في قتل خاشقجي عبر قانون ماغنيتسكي.

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