تسجيلات مسربة تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل لمقاطع من التسجيلات الصوتية لما حصل داخل القنصلية السعودية بعد دخول جمال خاشقجي إليها يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

التفاصيل:

بحسب التسجيلات فقد تعرض خاشقجي لضرب وشتائم وصراخ وجهها له سبعة أشخاص بعد دخوله القنصلية.

استنادا إلى التحليل المخبري للأصوات تم التحقق من صوت ماهر المطرب الذي قال لخاشقجي وفقا للتسجيلات: "يا خائن جاء يوم حسابك".

استنادا إلى معلومات أمنية تركية فقد أُجري 19 اتصالا بالسعودية من داخل القنصلية في ذلك اليوم.

أربعة من هذه الاتصالات أجراها المطرب مع مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني.

مصير جثة خاشقجي:

في ظل تضارب المعلومات، وتعدد الروايات، بشأن مصير جثة خاشقجي، وبعد تساؤل جاء على لسان الرئيس التركي عما إذا كان قد تم تهريب الجثة الى خارج البلاد، تناولت أوساط إعلامية تركية فكرة أن يكون قتلة خاشقجي قد هربوا أجزاء من جسده بواسطة الحقيبة الدبلوماسية.

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لم يستبعد هذا الاحتمال، خلال حديث له على هامش "منتدى هاليفاكس للأمن" في كندا.

تصريحات ترمب:

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه لا يعلم، ولا أحد يعلم، إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ترمب أضاف في مقابلة أجريت معه يوم (الجمعة) الماضي، أي قبل تقييم "سي آي إيه" بشأن الجريمة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه خمس مرات أن لا علاقة له بمقتل خاشقجي.

ترمب أوضح أنه لا يريد الاستماع إلى شريط تسجيل اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي، لأنه شريط معاناة فظيع، وقد نُصح بعدم الاستماع إليه.

ترمب: أشخاص مقربون من ولي العهد السعودي، من المحتمل أن يكونوا منخرطين في قتل خاشقجي.

ترمب قال خلال المقابلة إن لديه حليفا، ويريد التشبث بهذا الحليف، الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد.

خلفية: