ترمب لمقربين: من السخف إحداث ضجة كبرى بسبب اغتيال شخص واحد

قال تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب سيواصل دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل جمال خاشقجي، ما لم يكن هناك تسجيل يربط ابن سلمان مباشرة بالجريمة.
أبرز ما جاء في تقرير أكسيوس (الإثنين):
- ترمب أبلغ مقربين منه أنه من السخيف أن يحدث الناس ضجة كبرى بسبب اغتيال شخص واحد، في حين أن هناك دولا مثل الصين ترتكب أعمالا وحشية دون ضحة.
- ما لم تكن هناك تسجيلات لدى السلطات التركية تربط محمد بن سلمان مباشرة بجريمة مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول فإن ترمب سوف يلقي بالشكوك حول النتائج التي قالت وسائل إعلام أمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت إليها بشأن أمر ابن سلمان بقتل خاشقجي.
- الرئيس الأمريكي لا يريد أن يحدث مشكلة كبرى بسبب اغتيال خاشقجي، وحسبما أفادت مصادر مطلعة فإن ترمب يقول للمقربين منه إن الاغتيال كان "أمرا سيئا للغاية" وهناك دول أخرى، مثل الصين، تقوم بالكثير من الأمور السيئة، لكن الولايات المتحدة تتعامل معها.
- تساءل ترمب عن السبب الذي يدعو الولايات المتحدة لأخذ موقف إلى جانب أحد الأطراف في قضية خاشقجي، مع أنه لم يكن مواطنا أمريكيا، كما أن الجريمة لم تحدث على الأراضي الأمريكية.
خلفية:
- ترمب قال إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء بشأن قضية خاشقجي، يحدد من تعتقد الحكومة الأمريكية أنه قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
- ترمب قال إن تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان المسؤولية في قتل خاشقجي سابق لأوانه، لكنه ممكن.
- تقول السلطات التركية إنها تملك تسجيلات تبين عملية مقتل خاشقجي، وإنها أطلعت عددا من وكالات الاستخبارات عليها، ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلال زيارة مديرة الوكالة جينا هاسبل إلى تركيا الشهر الماضي.
- قال ترمب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية الأسبوع الماضي إن بلاده لديها شريط يسجل معاناة خاشقجي في لحظاته الأخيرة، لكنه قال إنه تلقى نصائح بألا يستمع إليه لأنه فظيع ووحشي.
- أوضح ترمب أن ولي العهد السعودي كرر له أنه لم يكن له دور في قتل خاشقجي، وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان ابن سلمان قد كذب عليه أم لا، لكنه وصف السعودية بأنها حليف جيد للولايات المتحدة على أكثر من صعيد.