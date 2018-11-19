ترمب لمقربين: من السخف إحداث ضجة كبرى بسبب اغتيال شخص واحد

أوضح ترمب أن ولي العهد السعودي كرر له أنه لم يكن له دور في قتل خاشقجي، وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان ابن سلمان قد كذب عليه أم لا، لكنه وصف السعودية بأنها حليف جيد للولايات المتحدة على أكثر من صعيد.