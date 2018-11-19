الصليب الأحمر: الوجبة اليومية للنازحين باليمن رغيف يتقاسمه 4 أفراد

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، إن اليمن بات يعاني من ثلاثي الموت والدمار والجوع.

وأوضح الصليب الأحمر، في تقرير نشره على موقعه الرسمي، أن النزاع الدائر في اليمن، نجمت عنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

أبرز ما جاء في التقرير

الوقائع المتمثلة في نزوح ملايين اليمنيين وندرة الغذاء واقتراب شبح المجاعة من الأطفال كلها مشاهد من عواقب الحرب.

الحياة في اليمن الآن موت ودمار وجوع، ولابد أن يأتي المستقبل بما يفرِّج عن المدنيين هذه الكروب .

الوجبة اليومية في مخيم للنازحين باليمن رغيف واحد يتقاسمه أربعة أفراد.

في أيام أخرى، لا تكون الوجبة سوى أوراق نباتات مغلية في الماء .

النزاع يستمر دافعًا مزيدا من اليمنيين إلى الفرار من منازلهم، وتعريض الأطفال إلى سوء تغذية فيدخلون إلى مستشفيات تجاهد لمد يد العون لهم.

يتعين على الأطراف المتحاربة الكف عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس، والسماح للمدنيين بالفرار من مناطق القتال، مع السماح بحرية الحركة للسلع مثل المواد الغذائية والأدوية.

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