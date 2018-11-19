السلطات الصينية تأمر المسلمين "المحافظين" بتسليم أنفسهم

الصين من جانبها ترفض هذه الانتقادات قائلة إنها تحمي أديان وثقافة الأقليات في المنطقة وإن الإجراءات الأمنية التي تتخذها ضرورية لمحاربة تأثير الجماعات "المتطرفة" التي تحرض على العنف هناك.