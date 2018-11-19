الحوثي يوقف الهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات

قالت جماعة الحوثي إنها أوقفت الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية والإمارات اللتين تقودان الحرب ضد الحوثيين في اليمن، وذلك استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

أبرز تصريحات محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي:

"بعد تواصلنا مع المبعوث الدولي وطلبه إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة .. فإننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن".

مستعدون لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف إن كان (التحالف) يريد السلام للشعب اليمني.

وجاءت خطوة الحوثيين بعد أن أمر التحالف الذي تقوده السعودية بوقف هجومه على ميناء الحديدة اليمني والذي أصبح نقطة تركيز هذه الحرب.

محاولات أممية:

تأتي هذه التطورات بينما يحاول مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إنقاذ محادثات السلام عقب انهيار جولة في سبتمبر أيلول بعد عدم حضور الحوثيين.

يسعى غريفيث لعقد المحادثات قبل نهاية العام في السويد للاتفاق على إطار للسلام في ظل حكومة انتقالية.

غريفيث في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قال إن الأطراف المتحاربة في اليمن قدمت "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا وتعهد بمرافقة وفد الحوثيين من صنعاء إذا دعت الحاجة لذلك.

خلفية: