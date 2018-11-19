الحوثي يوقف الهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات

قالت جماعة الحوثي إنها أوقفت الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية والإمارات اللتين تقودان الحرب ضد الحوثيين في اليمن، وذلك استجابة لطلب من الأمم المتحدة.
أبرز تصريحات محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي:
- "بعد تواصلنا مع المبعوث الدولي وطلبه إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة .. فإننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن".
- مستعدون لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف إن كان (التحالف) يريد السلام للشعب اليمني.
وجاءت خطوة الحوثيين بعد أن أمر التحالف الذي تقوده السعودية بوقف هجومه على ميناء الحديدة اليمني والذي أصبح نقطة تركيز هذه الحرب.
محاولات أممية:
- تأتي هذه التطورات بينما يحاول مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إنقاذ محادثات السلام عقب انهيار جولة في سبتمبر أيلول بعد عدم حضور الحوثيين.
- يسعى غريفيث لعقد المحادثات قبل نهاية العام في السويد للاتفاق على إطار للسلام في ظل حكومة انتقالية.
- غريفيث في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قال إن الأطراف المتحاربة في اليمن قدمت "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا وتعهد بمرافقة وفد الحوثيين من صنعاء إذا دعت الحاجة لذلك.
خلفية:
- تأتي التطورات في اليمن وسط ضغوط دولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع اليمن إلى حافة مجاعة.
- شن التحالف السعودي الإماراتي آلاف الغارات الجوية في اليمن والتي أصابت مدارس وأسواق ومستشفيات وأدت إلى سقوط مئات القتلى رغم إعلان التحالف أنه لا يستهدف المدنيين.
- في المقابل شن الحوثيون هجمات صاروخية على السعودية ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، وتسببت هذه الهجمات في سقوط قتلى وجرحى.
- حث حلفاء غربيون رئيسيون من بينهم الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار قبل استئناف الأمم المتحدة جهودها.
- تزود الولايات المتحدة ودول غربية التحالف السعودي الإماراتي بأسلحة ومعلومات مخابراتية غير أنها أبدت تحفظات متزايدة بشأن هذا الصراع، منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أوائل الشهر الماضي.