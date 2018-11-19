البيت الأبيض يهدد مجددا بسحب تصريح مراسل سي.إن.إن

هدد البيت الأبيض بسحب تصريح مراسل (سي إن إن) جيم أكوستا بعد انتهاء القرار القضائي العاجل، الذي صدر لصالحه، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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