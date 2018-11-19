البيت الأبيض يهدد مجددا بسحب تصريح مراسل سي.إن.إن

هدد البيت الأبيض بسحب تصريح مراسل (سي إن إن) جيم أكوستا بعد انتهاء القرار القضائي العاجل، الذي صدر لصالحه، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
التفاصيل:
- شبكة (سي إن إن) هددت بأن "هذه الأعمال تهدد جميع الصحفيين والمنظمات الإخبارية".
- الشبكة تقدمت بطلب تحديد جلسة عاجلة لدى المحكمة للنظر في هذا التهديد.
- محكمة أمريكية أمرت في حكم مستعجل لها بإعادة تصريح أكوستا للتغطية الصحفية داخل البيت الأبيض إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنه، وهو ما أجبر البيت الأبيض على إعادة اعتماد أكوستا.
- البيت الأبيض سحب تصريح مراسل شبكة "سي إن إن" أكوستا بعد مشادة كلامية بينه وبين الرئيس الأمريكي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
- (سي إن إن) نشرت خطابا موجها من كبير موظفي البيت الأبيض بل شين والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى أكوستا، عقب قرار المحكمة، جاء فيه أنه سيتم سحب هذا الاعتماد من أكوستا بعد انتهاء مدة 14 يوما، وهي فترة سريان القرار العاجل "فالرئيس يعرف هذا القرار المؤقت ويوافق عليه".
- شين وساندرز بررا الإجراء بتصرف أكوستا خلال المؤتمر الصحفي.
- (سي إن إن) ردت على الخطاب قائلة إن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الدستورية لمراسلها.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، عقب حكم المحكمة بشأن أكوستا، عن ضوابط جديدة للمؤتمرات الصحفية وطالب الصحفيين بالتزام "الأدب" في البيت الأبيض.