الأمم المتحدة: بحثنا مع تركيا إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن وزير الخارجية التركي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا في اجتماع مغلق اليوم ملفات اليمن وسوريا وقبرص ومقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:

المتحدث الرسمي ستيفان دوغريك قال في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك إن تشاوش أوغلو وأنطونيو غوتيريس عقدا اجتماعهما على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي تستضيفه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي.

المتحدث الرسمي قال ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الوزير التركي طالب الأمين العام بإطلاق تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "لم نتسلم بعد طلبا رسميا في هذا الصدد".

المتحدث: "إذا تلقينا مثل هذا الطلب فسوف نقوم بإبلاغكم على الفور كما أن الأمين العام ناقش بالفعل هذا الموضوع مع مستشاريه القانونيين. لكننا بحاجة الى تفويض من سلطة قانونية يمكن أن يقدمها مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان".

دبلوماسي مطلع بالأمم المتحدة قال لـ"رويترز" إن وزير خارجية تركيا بحث خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة مقتل خاشقجي، لكنه لم يقدم طلبا رسميا لإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.

ردا على سؤال، لدى مغادرته مقر الأمم المتحدة عقب الاجتماع،عما إذا كان قد طلب إجراء تحقيق دولي، قال تشاوش أوغلو "ناقشنا كل الجوانب المتعلقة بذلك".

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