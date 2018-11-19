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إير بي.إن.بي تلغي الأماكن المتاحة للتأجير بمستوطنات الضفة الغربية

19/11/2018

قالت شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت اليوم الاثنين إنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

نشرت الشركة على موقعها الإلكتروني بيانا أبرز ما جاء به:-

  • خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
  • نأمل أن يوضع قريبا إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي ومسار واضح للمضي قدما يلتزم به الجميع.
  • متحدث باسم إير بي.إن.بي: القرار الذي يؤثر على نحو 200 قائمة يسري في الأيام القليلة المقبلة.
خلفية
  • تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم مستوطنات الضفة الغربية كيانات غير شرعية بسبب قيامها على أراض فلسطينية محتلة.
  • يعيش زهاء نصف المليون إسرائيلي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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