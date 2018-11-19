إصابة 26 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

قالت مصادر فلسطينية إن 26 شخصا، بينهم طفل، أصيبوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.

التفاصيل:

25 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق والشظايا، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع.

طفل أصيب برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

المواجهات جرت بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 15 في بحر قطاع غزة تحديا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

المسير البحري يأتي كذلك ضمن مسيرات العودة الشعبية التي بدأت نهاية مارس/ آذار الماضي وسقط خلالها أكثر من 220 شهيدا فلسطينيا وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين برصاص جيش الاحتلال.

الأمم المتحدة:

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إنه يجب على إسرائيل الإدراك بأن غزة "على وشك الانفجار".

ميلادينوف أكد على "عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي".

جاء ذلك في إفادة المنسق الأممي عبر دائرة تلفزيونية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية بشأن القضية الفلسطينية.