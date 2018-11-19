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سياسة|أفغانستان

أمريكا تفاوض طالبان بالدوحة لإنهاء الحرب على أفغانستان

المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد
المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد
19/11/2018

عقدت حركة طالبان محادثات استمرت ثلاثة أيام مع مبعوث الولايات المتحدة زلماي خليل زاد في دولة قطر، حيث يوجد المكتب السياسي للحركة الأفغانية.

التفاصيل:
  • مسؤول من طالبان، وشخص آخر قريب من الحركة، رفضا الكشف عن هُويتيهما، قالا إن المحادثات تهدف إلى تجديد عملية السلام الأفغانية، وإنهاء أطول حرب أمريكية على أفغانستان.
  • المصدران قالا، إن حاكم طالبان السابق في هيرات، خير الله خير خوا، وقائد الجيش السابق في الحركة محمد فاضل، حضرا المحادثات؛ وهما سجينان سابقان في معتقل غوانتانامو الأمريكي.
  • المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، ذكر في بيان، الإثنين، أن الاجتماع تم الأسبوع الماضي في الفترة بين يومي -الأربعاء والجمعة- في قطر، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في أي موضوع.
  • تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اللقاء المباشر الثالث لمسؤولين من الحكومة الأمريكية مع طالبان منذ بداية فصل الصيف.
  • المتحدث باسم الحركة كشف في البيان أن طالبان ناقشت الوضع الحالي في أفغانستان، وأصرت على تشكيل "حكومة إسلامية" للبلاد والتوصل إلى "حل حقيقي للمشكلات".
  • وسائل إعلام محلية في أفغانستان ذكرت أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان بحلول إبريل/ نيسان 2019.
  • المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد قال للصحفيين المحليين إنه يأمل في "التوصل لاتفاق سلام قبل 20 أبريل/ نيسان من العام المقبل.
  • الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان قال إنه لا يزال "متفائلا بحذر" بشأن المحادثات.
  • زاد قال إن النتيجة النهائية للمحادثات ستكون "السلام" كما أن أفغانستان ناجحة لا تشكل أي خطر على نفسها أو على المجتمع الدولي.
مسار التفاوض:
  • اثنان من زعماء الحركة البارزين طلبا عدم الكشف عن اسميهما قالا إن قادة طالبان سيقدمون مجموعة مطالب جديدة لخليل زاد.
  • مصدر مطلع قال لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية إن "طالبان" طالبت بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في البلاد العام المقبل وبتشكيل حكومة مؤقتة بقيادة حيادية، مقترحة ترشيح وزير العدل الأفغاني السابق، عبد الستار سيرت، لمنصب رئيس الإدارة المؤقتة.
  • مصادر ذكرت لـ "أسوشييتد برس" أن المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد يسعى إلى التوصل إلى تسوية في غضون ستة أشهر، لكن الحركة تعتبر هذه المدة غير كافية.
  • حركة طالبان التي تقاتل من أجل طرد القوات الأجنبية وهزيمة الحكومة المدعومة من الغرب، قدمت مطالبها الشهر الماضي لخليل زاد وشملت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية وإطلاق سراح أعضاء بارزين مسجونين بالحركة.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أطلقت باكستان سراح أحد مؤسسي الحركة وقيادي بارز فيها.
  • لم يعلن بعد موعد لجولة أخرى من المحادثات لكن خليل زاد قال أمس الأحد، إن طالبان "قد تدخل تعديلات إضافية على فريق المفاوضين".
  • خليل زاد يحاول تشكيل فريق تفاوض يضم شخصيات أفغانية مؤثرة لطمأنة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول بأنها لن تستبعد من عملية السلام.
خلفية:
  • المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، اختارته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراء محادثات مباشرة مع طالبان.
  • يعمل زاده على إيجاد سبل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.
  • حركة طالبان تسيطر على ما يقرب من نصف مناطق أفغانستان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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