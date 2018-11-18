يني شفق: دحلان لعب دورا فاعلا في جريمة مقتل خاشقجي

قالت صحيفة يني شفق التركية الأحد إن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أرسل فريقا للتغطية على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة يني شفق التركية:

دحلان لعب دورا فاعلا في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

دحلان أرسل فريقا من 4 أشخاص إلى تركيا قادما من لبنان قبل يوم واحد من قتل خاشقجي، ودخلوا مبنى القنصلية في يوم الحادث وفقا لمقاطع المراقبة التي حصل عليها المسؤولون الأتراك.

مهمة هذا الفريق تمثلت في طمس أدلة عملية الاغتيال، وقد ظل هذا الفريق لمدة ثلاثة أيام في تركيا.

وجد المحققون الأتراك آثار حمض الهيدروفلوريك داخل بئر في منزل القنصل العام السعودي، ما يشير إلى أن جثة خاشقجي قد أذيبت في الحمض ومواد كيميائية أخرى.

مصادر أمنية قالت إن نفس الفريق شارك في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح عام 2010.

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