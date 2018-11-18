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يني شفق: دحلان لعب دورا فاعلا في جريمة مقتل خاشقجي

18/11/2018

قالت صحيفة يني شفق التركية الأحد إن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أرسل فريقا للتغطية على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة يني شفق التركية:
  • دحلان لعب دورا فاعلا في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • دحلان أرسل فريقا من 4 أشخاص إلى تركيا قادما من لبنان قبل يوم واحد من قتل خاشقجي، ودخلوا مبنى القنصلية في يوم الحادث وفقا لمقاطع المراقبة التي حصل عليها المسؤولون الأتراك.
  • مهمة هذا الفريق تمثلت في طمس أدلة عملية الاغتيال، وقد ظل هذا الفريق لمدة ثلاثة أيام في تركيا.
  • وجد المحققون الأتراك آثار حمض الهيدروفلوريك داخل بئر في منزل القنصل العام السعودي، ما يشير إلى أن جثة خاشقجي قد أذيبت في الحمض ومواد كيميائية أخرى.
  • مصادر أمنية قالت إن نفس الفريق شارك في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح عام 2010.
خلفيات:
  • شغل دحلان في السابق منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
  • يعمل دحلان منذ سنوات مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في عدد من الملفات في المنطقة، ولعب دور الوسيط بين حكومة الإمارات ومجموعة الاغتيالات في اليمن، وفقا لتحقيق نشره موقع بز فيد الأمريكي الشهر الماضي.
  • الخميس الماضي أعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت الاتهام لـ 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وإنها طالبت بإعدام 5 من المشتبه بهم.
  • خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي وفق ما نقلت وكالات الأنباء عن مصادر مطلعة.
  • قتل خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاد في إسطنبول.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف
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