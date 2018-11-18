البث الحي
سياسة

واشنطن بوست: ولي العهد السعودي يكذب بوقاحة في قضية خاشقجي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - أرشيفية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - أرشيفية
18/11/2018

قالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها إن ولي العهد السعودي يسعى للكذب بوقاحة، بغية عدم تعرضه للمساءلة في قضية مقتل جمال خاشقجي، وإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تساعده في ذلك.

التفاصيل:
  • الصحيفة أشارت إلى أنها تعلم أن الرئيس ترمب دعم ولي العهد السعودي، رغم استنتاج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن محمد بن سلمان هو في الواقع من طلب قتل خاشقجي.
  • الصحيفة قالت إن لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي آي أيه" ثقة كبيرة بالتقييم الذي توصلت إليه، وقد أطلعت الرئيس على الوقائع التي بحوزتها، ومنها تسجيل صوتي لعملية القتل، والاتصالات الهاتفية التي أجراها قائد فريق الاغتيال والسفير السعودي في واشنطن.
  • الصحيفة أشارت إلى أن رفض الرئيس ترمب تحميل بن سلمان المسؤولية، لأن ذلك قد يعني اعترافاً بأن رهان البيت الأبيض على ابن سلمان بصفته حليفا استراتيجيا في المنطقة كان خاطئاً.
  • الصحيفة قالت إنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي التحرك، لكي تكون السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على الحقائق دون الأكاذيب.
  • الصحيفة ذكرت بدعم أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين من الكونغرس تشريعاً لفرض عقوبات خلال ثلاثين يوماً على أي مسؤول في الحكومة السعودية، أو عضو من العائلة المالكة، تـُبين أدلة دامغة أنه على علاقة بمقتل خاشقجي.
  • الصحيفة قالت إنه إذا استمر البيت الأبيض في مساندة ولي العهد السعودي في أكاذيبه، فينبغي على الكونغرس أن يتحرك بسرعة وبشكل حاسم.
تطورات القضية:
  • صحيفة يني شفق التركية كشفت (الأحد) أن القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، له علاقة ودور فاعل في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • الصحيفة أفادت نقلا عن مصدر مطلع، أن فريقا مكونا من أربعة أشخاص على صلة بدحلان -المقيم في أبو ظبي- وصل إلى تركيا قادما من لبنان قبل يوم واحد من جريمة القتل، ودخل القنصلية في يوم مقتل خاشقجي، وقام بمحاولة طمس الأدلة المتعلقة بجريمة القتل.
  • "يني شفق" ذكرت أن دحلان المقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كان له دور نشط في تكوين فريق طمس أدلة اغتيال الصحفي السعودي، وأضافت أنه يُعتقد أن الفريق نفسه هو الذي كان وراء اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي عام 2010.
  • الصحيفة التركية أشارت إلى أن ثلاثة من فريق طمس الأدلة بقوا في تركيا ثلاثة أيام، وأضافت أن جهاز الاستخبارات التركية يمتلك صورا تظهرهم في موقع الحادث، وقد توصلت السلطات الأمنية التركية لأسماء الفريق وتفاصيل متعلقة بأنشطته.
  • "يني شفق" ذكرت أن دحلان الذي شغل منصب مدير جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، كان الوسيط الأساسي بين الحكومة الإماراتية ومجموعة مرتزقة كلفت باغتيال شخصيات في اليمن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

رشيدة طليب تحتفل بفوزها بعضوية الكونغرس الأمريكي بـ"مقلوبة" فلسطينية (فيديو)

النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب (موافع التواصل)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

ترشيح نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)