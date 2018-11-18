ليندسي غراهام: ابن سلمان "معتوه" وقوة مدمرة في الشرق الأوسط

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه من المستحيل أن يصدق أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بتوجه فريق من خمسة عشر شخصا من السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ماذا قال؟

ابن سلمان قوة مدمرة في الشرق الأوسط فرض حصارا على قطر من دون إعلام أحد وشن حربا مدمرة على اليمن وفرض إقامة جبرية على رئيس وزراء لبنان.

يستحيل تصديق أن فريقا يستقل طائرتين إلى تركيا ويقوم بتقطيع شخص ينتقد ولي العهد السعودي داخل القنصلية بإسطنبول من دون علمه ولا موافقته.

السعودية حليف مهم لكن عندما يتعلق الأمر بولي العهد فهو غير متزن و"معتوه" وتسبب بضرر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

السعودية ستواجه صعوبات في المجتمع الدولي طالما يمثلها ولي عهدها الحالي.

WATCH: Sen. Lindsey Graham (R-S.C.) says it’s “impossible for me to believe” Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman didn’t know about Khashoggi killing. #MTP@LindseyGrahamSC: “He’s irrational, he’s unhinged” pic.twitter.com/MLoevxRsIO — Meet the Press (@MeetThePress) November 18, 2018

السيناتور الجمهوري راند بول

العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن.

يجب أن نعاقب من أمر بتنفيذ قتل خاشقجي وليس من هم في السجون حاليا.

تصريحات ترمب:

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يعلم ولا أحد يعلم إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كذب عليه بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز (الأحد):

محمد بن سلمان أبلغني خمس مرات بأنه لا علاقة له بمقتل خاشقجي.

ترمب: لا أريد الاستماع إلى شريط تسجيل اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي، لأنه شريط معاناة فظيع، ونُصحت بعدم الاستماع إليه.

ترمب: تم إبلاغي بمحتوى الشريط بالكامل، وأن ما جرى كان وحشيا وفظيعا.

ترمب: أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي، من المحتمل أن يكونوا منخرطين في قتل خاشقجي.

ترمب قال خلال المقابلة إن لديه حليفا، ويريد التشبث بهذا الحليف، الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد.

خلفية: