شاهد: ناشط أسترالي يمشي 727 كيلومترا لدعم فلسطين

بدأ الناشط الأسترالي جون ساليسبوري السير مسافة 727 كيلو مترًا، من مدينة ملبورن إلى أديلايد الأستراليتين، بهدف دفع بلاده للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

من أجل فلسطين:

ساليسبوري قرر السير من ملبورن إلى آديلايد، بعد مشاركته في فعالية أقيمت بمدينة ملبورن تحت عنوان "تكلم من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين".

الناشط الأسترالي قال إن مسيره من أجل فلسطين سينتهي في 16 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام مركز المؤتمرات في أديلايد، الذي سيحتضن مؤتمر حزب العمال المعارض.

ساليسبوري أعرب عن أمله في أن يُدرج حزب العمال المعارض خلال مؤتمره، بند الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، في نظامه الداخلي .

لا لنقل السفارة:

الناشط الأسترالي أضاف أن تلميح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، أمر خاطئ .

ساليسبوري قال: "نقل السفارة إلى القدس هو مطلب لإسرائيل، وهذه الخطوة لن تساهم في حل القضية الفلسطينية، وعلينا أن نبعث برسالة إلى إسرائيل مفادها أنها لن تستطيع تحقيق كل ما تريده".

الناشط الأسترالي دعا إلى دعم مسيرة الشعب الفلسطيني ومطالبه في الحرية والاستقلال، مبينًا أن الفلسطينيين عانوا العديد من الصعوبات منذ سنوات طويلة.

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