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سياسة|أمريكا

شاهد: ترمب يزور كاليفورنيا المنكوبة.. وفرق الإنقاذ تبحث عن مئات المفقودين

18/11/2018

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 76 شخصا وأدت لنزوح الآلاف من الساحل الغربي.

تفاصيل الزيارة:
  • زار ترمب منطقة سييرا التي دمرتها الحرائق في بلدة باراديس الواقعة عند سفح جبل على بعد 280 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
  • هبطت طائرة الرئيس الأمريكي وسط ضباب دخاني في مطار تشيكو ليبدأ تفقد مناطق الحرائق ويلتقي مع السكان النازحين.
  • رافق ترمب في جولته حاكم كاليفورنيا جيري براون والحاكم المنتخب جافين نيوسوم.
  • قال ترمب متحدثا للصحفيين وسط الحطام "لم يكن أحد يتخيل حدوث ذلك على الإطلاق… هذا يوم حزين للغاية. بالنسبة للضحايا لا أحد يعلم حتى الآن على وجه التحديد" حجم الخسائر البشرية.
  • اعتبر ترمب أن "سوء الإدارة الفادح للغابات" هو السبب في حرائق الغابات وخروجها عن السيطرة. وأضاف أنه ناقش الأمر مع براون ونيوسوم خلال جولته في باراديس.
  • قال ترمب "لا أعتقد أننا سنواجه مجددا (حريقا) بهذا الحجم".
حرائق غير مسبوقة:
  • تواصل فرق الانقاذ بحثها عن المزيد من الضحايا في بلدة باراديس بشمال كاليفورنيا، فيما تحاول السلطات معرفة مصير أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين جراء أسوأ حريق غابات تشهده الولاية على الإطلاق.
  • وكان نحو 27 ألف شخص يسكنون في باراديس قبل أن يلتهمها حريق كامب فاير في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
  • اشتعلت الحرائق في أكثر من 9700 منزل لاذ سكان بمنازل أصدقائهم وعائلاتهم بصفة مؤقتة، بينما نصب آخرون خياما أو أقاموا داخل سياراتهم.
  • قالت السلطات إن فرق الإنقاذ انتشلت هناك رفات ما لا يقل عن 76 شخصا.
  • تقول السلطات إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط نتيجة امتداد ألسنة اللهب بسرعة بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار.
  • بعد أكثر من أسبوع على اندلاع الحريق، نجح رجال الإطفاء في حفر خطوط احتواء حول نحو 55% من قطر الحريق بينما زادت مساحة الأراضي المحترقة إلى نحو 148 ألف فدان.
  • تضاف الخسائر في الممتلكات إلى الخسائر البشرية ليصبح هذا الحريق هو الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا ويفرض تحديات إضافية لتوفير مأوى طويل الأمد للآلاف من السكان النازحين.
  • قالت السلطات إن ما لا يقل عن 1100 من السكان الذين جرى إجلاؤهم نقلوا إلى 14 مأوى مؤقت في كنائس ومدارس ومراكز محلية بالمنطقة بينما صدرت أوامر بإجلاء أكثر من 47 ألفا آخرين.
  • يتزامن حريق كامب فاير مع سلسلة من الحرائق الأصغر في جنوب كاليفورنيا أبرزها وولزي فاير الذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص ودمر ما لا يقل عن 500 مبنى بالقرب من ساحل ماليبو غربي لوس انجليس. ونجح رجال الإطفاء في احتواء 78% منه حتى مساء الجمعة.
  • تحقق السلطات لمعرفة الأسباب الدقيقة لحريقي كامب وولزي. وكانت شركات الكهرباء قد أبلغت عن وجود مشكلات في المعدات في نطاق الحريقين وقت اشتعالهما تقريبا.
المصدر : رويترز
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