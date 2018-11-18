شاهد: ترمب يزور كاليفورنيا المنكوبة.. وفرق الإنقاذ تبحث عن مئات المفقودين

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 76 شخصا وأدت لنزوح الآلاف من الساحل الغربي.

تفاصيل الزيارة:

زار ترمب منطقة سييرا التي دمرتها الحرائق في بلدة باراديس الواقعة عند سفح جبل على بعد 280 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي وسط ضباب دخاني في مطار تشيكو ليبدأ تفقد مناطق الحرائق ويلتقي مع السكان النازحين.

رافق ترمب في جولته حاكم كاليفورنيا جيري براون والحاكم المنتخب جافين نيوسوم.

قال ترمب متحدثا للصحفيين وسط الحطام "لم يكن أحد يتخيل حدوث ذلك على الإطلاق… هذا يوم حزين للغاية. بالنسبة للضحايا لا أحد يعلم حتى الآن على وجه التحديد" حجم الخسائر البشرية.

اعتبر ترمب أن "سوء الإدارة الفادح للغابات" هو السبب في حرائق الغابات وخروجها عن السيطرة. وأضاف أنه ناقش الأمر مع براون ونيوسوم خلال جولته في باراديس.

قال ترمب "لا أعتقد أننا سنواجه مجددا (حريقا) بهذا الحجم".

حرائق غير مسبوقة: