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سياسة

تفاؤل كويتي قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض

شعار مجلس التعاون الخليجي
شعار مجلس التعاون الخليجي
18/11/2018

نقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

التفاصيل:
  • المسؤول الكويتي قال إن القمة الخليجية المقررة في الرياض ستعقد في موعدها ديسمبر/كانون الأول المقبل بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
  • الجار الله أضاف أن "مستوى التمثيل سيكون عاليا ويليق بتجربة مجلس التعاون ويجسد حرص قادة دول الخليج على الحفاظ على التجربة الخليجية الرائدة".
  • المسؤول وصف انعقاد القمة بأنها بادرة تبعث على التفاؤل.
خلفية:
  • العام الماضي، أرسلت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وزراء ونوابا لرؤساء الوزراء إلى القمة السنوية التي استضافتها الكويت.
  • أمير دولة الكويت دعا خلال القمة الماضية إلى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي بما يضمن فض النزاعات، مؤكدا أهمية المجلس وضرورة الحفاظ على كيانه.
  • السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت جميع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
  • فرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.
  • تقوم الكويت بدور الوساطة من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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