تفاؤل كويتي قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض

نقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

التفاصيل:

المسؤول الكويتي قال إن القمة الخليجية المقررة في الرياض ستعقد في موعدها ديسمبر/كانون الأول المقبل بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

الجار الله أضاف أن "مستوى التمثيل سيكون عاليا ويليق بتجربة مجلس التعاون ويجسد حرص قادة دول الخليج على الحفاظ على التجربة الخليجية الرائدة".

المسؤول وصف انعقاد القمة بأنها بادرة تبعث على التفاؤل.

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