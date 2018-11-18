تفاؤل كويتي قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض

نقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.
التفاصيل:
- المسؤول الكويتي قال إن القمة الخليجية المقررة في الرياض ستعقد في موعدها ديسمبر/كانون الأول المقبل بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
- الجار الله أضاف أن "مستوى التمثيل سيكون عاليا ويليق بتجربة مجلس التعاون ويجسد حرص قادة دول الخليج على الحفاظ على التجربة الخليجية الرائدة".
- المسؤول وصف انعقاد القمة بأنها بادرة تبعث على التفاؤل.
خلفية:
- العام الماضي، أرسلت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وزراء ونوابا لرؤساء الوزراء إلى القمة السنوية التي استضافتها الكويت.
- أمير دولة الكويت دعا خلال القمة الماضية إلى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي بما يضمن فض النزاعات، مؤكدا أهمية المجلس وضرورة الحفاظ على كيانه.
- السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت جميع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
- فرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.
- تقوم الكويت بدور الوساطة من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية.