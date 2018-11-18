ترمب: لا أريد سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يرغب في سماع التسجيلات المتعلقة بمقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي

تصريحات ترمب لقناة فوكس نيوز

لدينا شريط يسجل معاناة خاشقجي ولا أريد سماعه ولا سبب لسماعه لأنه شريط معاناة فظيع.

أبلغت بمحتوى تسجيل اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي بالكامل ونُصحت بألا أستمع إليه لأنه فظيع ووحشي.

لا أعلم إن كان ولي العهد السعودي قد كذب علي ولا أحد يعلم.

ولي العهد السعودي كرر لي أنه لم يكن له دور في مقتل خاشقجي وآخر مرة ذكر لي ذلك كانت قبل بضعة أيام.

كان هناك أشخاص مقربون من ولي العهد السعودي من المحتمل أنهم متورطون في مقتل خاشقجي.

لدينا حليف وأريد أن أتشبث بذلك الحليف الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد.

يوم الثلاثاء

كان ترمب قد قال إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء بشأن قضية خاشقجي، يحدد من تعتقد الحكومة الأمريكية أنه قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال ترمب أيضا:

تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان المسؤولية في قتل خاشقجي سابق لأوانه.

سأتلقى تقريرا كاملا بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء يوضح من هو القاتل والآمر بالقتل.

النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة".

هذه الجريمة "كان يجب ألا تحدث مطلقا".

تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أمس السبت