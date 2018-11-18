ترمب: أمريكا ستحدد المسؤول عن قتل خاشقجي الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يحدد من تعتقد الحكومة الأمريكية أنه قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

أبرز تصريحات ترمب خلال زيارته لولاية كاليفورنيا:

تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في قتل خاشقجي سابق لأوانه.

سأتلقى تقريرا كاملا بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء يوضح من هو القاتل والآمر بالقتل.

النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة".

لم يوضح ترمب من الذي يعد التقرير.

هذه الجريمة "كان يجب ألا تحدث مطلقا".

أدلى ترمب بهذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بأنها مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

أبرز تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت:

التقارير الصادرة في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى استنتاج نهائي غير دقيقة.

ما زالت هناك أسئلة عديدة ليس لها إجابات بشأن مقتل خاشقجي.

سنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في قتل جمال خاشقجي.

سنواصل الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت للصحفيين إن ترمب ناقش هاتفيا أثناء توجهه إلى كاليفورنيا السبت تقييم وكالة المخابرات المركزية مع مديرة الوكالة جينا هاسبل ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي:

وكالات أنباء وصحف أمريكية نقلت عن مصادر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي هو الذي أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

مصادر قالت لرويترز (الجمعة) أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت جهات أخرى في الحكومة الأمريكية، ومن بينها الكونغرس، بشأن تقييمها.

تقييم السي آي أيه يناقض تأكيدات الحكومة السعودية بعدم ضلوع الأمير محمد في الجريمة.

الرواية السعودية:

تغيرت الرواية السعودية عدة مرات منذ اليوم الأول لإعلان مقتل خاشقجي داخل القنصلية.

في البداية أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه خرج بعد دقائق من دخوله.

بعد أسبوعين أعلنت السعودية أن خاشقجي قتل داخل القنصلية أثناء شجار.

ثم قالت النيابة العامة إنه قتل على يد فريق من 5 أفراد ثم تم تقطيع جثته.

الرواية السعودية قالت إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري هو من أمر بجلب خاشقجي للملكة، وأن ماهر المطرب هو من أمر بقتله.

قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق حضر من الرياض

ضغوط في الكونغرس:

يضغط نواب في الكونغرس من أجل إصدار تشريع لمعاقبة السعودية على حادثة القتل.

السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كتب على تويتر يوم السبت "كل شيء يشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي".

كوركر: يجب على إدارة ترمب أن تحدد المسؤولية على نحو يتسم بالمصداقية قبل أن يقوم الأمير محمد بن سلمان بإعدام الرجال الذين نفذوا أوامره فيما يبدو.

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