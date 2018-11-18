انتخابات بنغلاديش تحدد مصير لاجئي الروهينغيا: كيف؟

ميانمار قالت إنها وافقت على عودة الروهينغيا لأراضيها على أن يقبلوا في المقابل ببطاقة هوية وطنية تقول إنها ستسمح لهم بعد ذلك بالتقدم لطلب الجنسية. ويرفض الروهينغيا تلك البطاقة ويقولون إنها تصنفهم كأجانب.