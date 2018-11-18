استقالة مسؤولة السياسة الأمريكية مع السعودية بسبب خاشقجي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولة السياسية الأمريكية تجاه السعودية في البيت الأبيض كيرستين فونتين روز، قدمت استقالتها من عملها في البيت الأبيض.

ويقول مراقبون إن ذلك يعد مؤشرا على احتمال وجود شرخ داخل الإدارة الأمريكية بشأن الرد على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ما الذي حدث؟

نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إثنين أن "فونتين روز" قدمت استقالتها من عملها يوم الجمعة الماضي.

كيرستين فونتين روز ضغطت باتجاه فرض إجراءات قوية ضد الحكومة السعودية.

فونتين روز زارت الرياض حديثا لبحث العقوبات التي فرضتها واشنطن في الأيام الماضية على المنخرطين في جريمة قتل جمال خاشقجي.

فونتين روز هي من دفعت باتجاه إضافة سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى قائمة العقوبات؛ وهو ما حدث بالفعل.

ظروف استقالة "كيرستين فونتين روز" تبقى غامضة، ومن غير الواضح إن كان تبنيها لرد متشدد على خلفية مقتل خاشقجي قد أغضب بعض مسؤولي البيت الأبيض.

مصادر تحدثت للصحيفة عن خلافات لدى عودتها من الرياض مع رؤسائها في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي كانت تشغل فيه منصب مديرة منطقة الخليج.

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