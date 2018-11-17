مساعٍ أممية جديدة لإجراء محادثات بين أطراف الصراع في اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن الأطراف اليمنية المتناحرة قدمت "تأكيدات قوية" بالمشاركة في مباحثات السلام في السويد.

تصريحات غريفيث جاءت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، ضمن مساعي الأمم المتحدة ومسؤولين عن عمليات الإغاثة لتخفيف حدة الأزمة في اليمن الذي مزقته الحرب، والتحرك سريعا لتجنب مجاعة تلوح في الأفق.

لحظة حاسمة لليمن:

غريفيث قال أمام مجلس الأمن "هذه لحظة حاسمة لليمن.. تلقيت تأكيدات قاطعة من قيادات الأطراف اليمنية.. بالالتزام بحضور هذه المشاورات، أعتقد أنهم صادقون".

المبعوث الأممي لليمن أعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات ستكون حقيقة وقال إنه سيتوجه إلى صنعاء الأسبوع المقبل للقاء القادة ووضع أرضية عمل للمباحثات التي قال إنها ستجرى في غضون وقت قصير.

غريفيث قال إنه سيكون "سعيدا لمرافقة الوفد الحوثي للمشاورات إذا ما اقتضت الضرورة:.

في سبتمبر/أيلول، انهارت محاولة لتنظيم مشاورات برعاية الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية والمتمردين بسبب عدم حضور الحوثيين.

بريطانيا حثت مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن في الوقت الذي قال فيه غريفيث إن الأطراف المتحاربة قدمت "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا في السويد.

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس قالت إن بلادها ستتقدم بمشروع قرار بشأن اليمن إلى مجلس الأمن يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن هناك بارقة أمل لتحقيق تقدم على صعيد حل ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر في العالم.

بيرس قالت إنها ستطرح على المجلس مسودة قرار، تتضمن الطلبات الخمس التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة.

بعض الطلبات التي قدمت تحث على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية، فيما يرمي القرار لوضع دعوة لوكوك "موضع التنفيذ".

تشمل الطلبات الأربع الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة التمويل والدعم الإنساني وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.

وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدات: