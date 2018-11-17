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سياسة|كندا

كندا قد تستقبل في 2018 أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عاما

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أرشيفية
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أرشيفية
17/11/2018

أظهرت أحدث البيانات أن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات طالبي اللجوء قبل نحو 30 عاما.

التفاصيل:
  • أفادت البيانات التي كُشف عنها يوم الخميس أنه بالرغم من زيادة برودة الطقس فإن عدد طالبي اللجوء تخطى ستة آلاف في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر عدد شهري هذا العام.
  • يرفع هذا إجمالي عدد طلبات اللجوء في الشهور العشرة الأولى من عام 2018 إلى 46245 مما يجعل كندا في طريقها لتجاوز العدد المسجل العام الماضي رغم ما تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل في الطلبات للنظر في 64 ألف طلب متراكم.
  • يأتي الكشف عن البيانات في وقت تواجه فيه الحكومة تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبل الانتخابات الاتحادية التي تجرى العام المقبل.
خلفية:
  • بدأت هيئة الهجرة واللاجئين تسجيل بيانات طالبي اللجوء في عام 1989.
  • تواجه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو اعتقادا واسع النطاق بأن كندا تواجه ما يفوق طاقتها من المهاجرين الذين يطالبون باللجوء رغم أنها تستقبل أعدادا أقل بكثير مقارنة بالكثير من الدول.
المصدر : رويترز
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